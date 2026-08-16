НАТО заявило про ймовірно російське походження дрона, збитого над Румунією

У Міноборони Румунії наразі не підтвердили офіційно походження дрона.

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Безпілотник, який у неділю, 16 серпня, порушив повітряний простір Румунії та був збитий винищувачем F-18 під час патрулювання НАТО, ймовірно, має російське походження.

Про це заявив речник Штабу Верховного головнокомандувача Об’єднаних Збройних сил НАТО в Європі американський полковник Мартін О'Доннелл, пише Reuters.

За його словами, остаточні деталі інциденту ще встановлюються в межах розслідування. Водночас попередня оцінка вказує на російське походження безпілотника.

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"Додаткові деталі щодо сьогоднішнього інциденту залишаються предметом розслідування, але дрон, схоже, був російським", – сказав О'Доннелл.

Безпілотник виявили румунські радари після того, як він увійшов у повітряний простір країни з боку Молдови. За даними румунського Міністерства оборони, це сталося приблизно за 24 км на північ від міста Галац.

Для реагування на порушення був залучений винищувач F-18, який виконував місію НАТО з патрулювання повітряного простору. Літак збив безпілотник після того, як той незаконно перетнув кордон Румунії.

Румунське оборонне відомство наразі не підтвердило офіційно походження дрона. Його тип, завдання та обставини потрапляння на територію країни мають бути встановлені під час подальшого розслідування.

У НАТО наголошують, що Альянс продовжує стежити за ситуацією та готовий реагувати на потенційні загрози повітряному простору держав-членів.