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У Марокко затримали понад 100 мігрантів, які намагалися потрапити до Сеути

Більшість затриманих є громадянами країн Африки на південь від Сахари.

У Марокко затримали понад 100 мігрантів, які намагалися потрапити до Сеути
Сотні мігрантів допливли з Марокко до Сеути, іспанського анклаву в Північній Африці , 30 липня 2026 р.
Фото: EPA/UPG

Влада Марокко затримала 111 мігрантів, які намагалися дістатися іспанського північноафриканського ексклава Сеути. Більшість затриманих – громадяни країн Африки на південь від Сахари.

Про це повідомляє BBC.

За даними видання, 111 людей затримали у місті Фнідек та його околицях приблизно за три кілометри від кордону із Сеутою.

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Для розгону груп мігрантів марокканська поліція застосувала сльозогінний газ.

Сеута є іспанським ексклавом на північному узбережжі Африки та одним із маршрутів, якими мігранти намагаються потрапити до Європейського Союзу.

Раніше цього тижня уряд Марокко заявив, що відстежує поширення у соціальних мережах повідомлень невідомого походження із закликами до масового перетину кордону в суботу.

Марокканська влада попередила, що переслідуватиме як організаторів таких спроб, так і їхніх учасників.

  • Як відомо, 30 липня десятки тисяч мігрантів дісталися Сеути переважно вплав. За останніми офіційними даними Мадрида, з моря вилучили тіла 83 загиблих, тоді як неурядові організації оцінюють кількість жертв у понад 100 осіб. 
  • Більшість мігрантів повернулася до Марокко протягом кількох годин або днів.
  • Голова МВС Іспанії зазначив, що наразі в Сеуті залишаються приблизно 5 000 мігрантів, а стабілізація ситуації в ексклаві потребуватиме певного часу.
  • Через заклики в соціальних мережах влаштувати черговий масовий прорив мігрантів на цю територію, Іспанія та Марокко суттєво посилили заходи безпеки на кордоні з  ексклавом Сеута. 
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