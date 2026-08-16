У Марокко затримали понад 100 мігрантів, які намагалися потрапити до Сеути

Влада Марокко затримала 111 мігрантів, які намагалися дістатися іспанського північноафриканського ексклава Сеути. Більшість затриманих – громадяни країн Африки на південь від Сахари.
Про це повідомляє BBC.
За даними видання, 111 людей затримали у місті Фнідек та його околицях приблизно за три кілометри від кордону із Сеутою.
Для розгону груп мігрантів марокканська поліція застосувала сльозогінний газ.
Сеута є іспанським ексклавом на північному узбережжі Африки та одним із маршрутів, якими мігранти намагаються потрапити до Європейського Союзу.
Раніше цього тижня уряд Марокко заявив, що відстежує поширення у соціальних мережах повідомлень невідомого походження із закликами до масового перетину кордону в суботу.
Марокканська влада попередила, що переслідуватиме як організаторів таких спроб, так і їхніх учасників.
- Як відомо, 30 липня десятки тисяч мігрантів дісталися Сеути переважно вплав. За останніми офіційними даними Мадрида, з моря вилучили тіла 83 загиблих, тоді як неурядові організації оцінюють кількість жертв у понад 100 осіб.
- Більшість мігрантів повернулася до Марокко протягом кількох годин або днів.
- Голова МВС Іспанії зазначив, що наразі в Сеуті залишаються приблизно 5 000 мігрантів, а стабілізація ситуації в ексклаві потребуватиме певного часу.
- Через заклики в соціальних мережах влаштувати черговий масовий прорив мігрантів на цю територію, Іспанія та Марокко суттєво посилили заходи безпеки на кордоні з ексклавом Сеута.