У Марокко затримали понад 100 мігрантів, які намагалися потрапити до Сеути

Більшість затриманих є громадянами країн Африки на південь від Сахари.

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Сотні мігрантів допливли з Марокко до Сеути, іспанського анклаву в Північній Африці , 30 липня 2026 р.

Влада Марокко затримала 111 мігрантів, які намагалися дістатися іспанського північноафриканського ексклава Сеути. Більшість затриманих – громадяни країн Африки на південь від Сахари.

Про це повідомляє BBC.

За даними видання, 111 людей затримали у місті Фнідек та його околицях приблизно за три кілометри від кордону із Сеутою.

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Для розгону груп мігрантів марокканська поліція застосувала сльозогінний газ.

Сеута є іспанським ексклавом на північному узбережжі Африки та одним із маршрутів, якими мігранти намагаються потрапити до Європейського Союзу.

Раніше цього тижня уряд Марокко заявив, що відстежує поширення у соціальних мережах повідомлень невідомого походження із закликами до масового перетину кордону в суботу.

Марокканська влада попередила, що переслідуватиме як організаторів таких спроб, так і їхніх учасників.