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У Ліхтенштейні дозволять жінкам успадковувати престол

Про нововведення оголосив спадковий принц Алоїз.

У Ліхтенштейні дозволять жінкам успадковувати престол
Ілюстративне фото
Фото: SMH

У Ліхтенштейні змінять правила спадкування престолу – у майбутньому його зможе успадкувати жінка. 

Про це 15 серпня оголосив спадковий принц Алоїз у промові з нагоди національного дня країни, повідомляє Associated Press.

За словами Алоїза, зміни схвалили в середу необхідною більшістю у дві третини членів князівського дому, які мають право голосу з таких питань. Правила спадкування змінять із чоловічого первородства на абсолютне.

Це означає, що в майбутньому першою спадкоємицею або спадкоємцем престолу буде найстарша дитина незалежно від статі.

Водночас зміна правил не вплине на нинішню лінію спадкування. Вона стосуватиметься лише нащадків дітей Алоїза та його дружини, спадкової принцеси Софі, які народяться в майбутньому.

  • Наразі главою держави залишається князь Ганс-Адам II. У 2004 році він передав більшість своїх повноважень Алоїзу, своєму старшому сину, якому нині 58 років. Це відповідає традиції правителів Ліхтенштейну передавати повноваження спадкоємцям.
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