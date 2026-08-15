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Венесуела випустила на волю 131 політичного в’язня

На початку тижня кількість політв'язнів у країні сягала 391 особу.

Венесуела випустила на волю 131 політичного в’язня
Родичі зустрічають колишніх ув'язнених у Венесуелі
Фото: EPA/UPG

Уряд Венесуели оголосив про звільнення 131 політичного в'язня. 

У США цей крок назвали вагомим поступом на шляху до національного примирення, передає агенція dpa.

Міністр комунікацій заявив, що затриманих звільняють із застосуванням «альтернативних запобіжних заходів». Деталей він не надав, однак такі заходи можуть передбачати домашній арешт.

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Ця заява стала першим результатом переговорів між урядом виконувачки обов'язків президента Дельсі Родрігес і представниками опозиції.

Державний секретар США Марко Рубіо назвав звільнення затриманих вирішальним кроком до примирення в країні. Він зазначив, що загалом із 3 січня, коли експрезидента Ніколаса Мадуро захопили під час військової операції США в Каракасі, на свободу вийшли вже 1046 венесуельців.

Водночас опозиційна політикиня Дінора Фігера, яка очолює делегацію на переговорах із владою і відстоювала звільнення людей, підкреслила, що на волю вийшли ще не всі політичні в'язні. 

За даними неурядової організації Foro Penal, на початку тижня кількість політв'язнів у країні сягала 391 особу.

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