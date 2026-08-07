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У Венесуелі розпочалися переговори про демократичний перехід

Нобелівська лауреатка Марія Мачадо не бере в них участі.

У Венесуелі розпочалися переговори про демократичний перехід
Венесуела
Фото: EPA/UPG

Уряд Венесуели після кількох днів відтермінування зустрівся з представниками опозиції, що стало початком переговорів під патронатом США щодо переходу країни до демократичної моделі правління.

Як пише CNN, делегацію влади очолює брат тимчасової президентки Делсі Родрігес Хорхе, який є спікером Національних зборів. Колишня депутатка Дінора Фігейра виступає лідеркою опозиції - хоча у цій ролі мала б бути лауреатка Нобелівської премії миру Марія Мачадо. Вона залишилась поза переговорним процесом, хоча пообіцяла стежити за ним та сподіватися на те, що у Венесуелі проведуть демократичні вибори.

Фігейра входила до складу парламенту 2015 року - останнього скликання, яке у США вважають легітимним. У Вашингтоні ініціювали переговори в межах плану політичного примирення та стабілізації з трьох пунктів, який розробили в адміністрації Дональда Трампа.

Однією з ключових тем переговорів буде відновлення довіри до влади та реформа виборчої комісії задля отримання результатів волевиявлення, які відображають електоральні настрої. Також опозиція прагне домогтися якісних змін у Верховному суді. Процес не буде швидким - результати обіцяють у грудні.

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