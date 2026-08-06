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Ізраїль вдарив по Лівану, попри початок переговорів між країнами

Перед цим Ізраїль заявив про вбивство двох своїх солдатів на півдні Лівану.

Ізраїль вдарив по Лівану, попри початок переговорів між країнами
Ізраїльський артилерійський підрозділ на кордоні з Ліваном
Фото: EPA/UPG

Ізраїль завдав удару по Лівану. Напередодні стало відомо про вбивство двох ізраїльських солдатів на півдні Лівану.

Про це пише Reuters.

Ліванська влада заявила, що внаслідок ізраїльських атак у відповідь загинула щонайменше одна людина. Атаки припали на час останнього раунду переговорів між двома країнами.

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Римські переговори, які розпочалися 4 серпня і, як очікується, триватимуть до 6 серпня, відбулися після того, як дві країни в червні домовилися про угоду про безпеку, укладену за посередництва США, яка має на меті послабити бойові дії вздовж кордону.

Незважаючи на припинення вогню, Ізраїль оголосив буферну зону на півдні Лівану, де його війська продовжують діяти, щоб усунути, за їх словами, загрозу з боку підтримуваного Іраном угруповання «Хезболла» на своєму кордоні.

Як повідомляє Армійське радіо Ізраїлю в четвер, двоє солдатів загинули, а четверо інших отримали поранення внаслідок вибуху в будівлі, куди вони увійшли під час обшуку.

Ізраїльські військові у середу спочатку назвали інцидент «відвертим порушенням режиму припинення вогню» з боку «Хезболли», за що завдали серії ударів у відповідь на півдні Лівану.

  • На початку липня Нетаньягу відвідав окупований південь Лівану і заявив, що Ізраїль поки не збирається звідси йти. За його словами, ізраїльські війська залишатимуться тут, доки загрозу не усунено.
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