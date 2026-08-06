У Румунії затоплюють баржі на Дунаї, щоб збільшити подачу води до АЕС

У Румунії розпочали операцію із затоплення 4 завантажених барж у Дунаї, щоб збільшити приплив води до атомної електростанції в Чернаводе.
Про це повідомила речниця Національної адміністрації водних ресурсів Румунії Ана Марія Аджіу, пише News.ro.
Операція має тривати близько шести годин. Фахівці планують завершити роботи до вечора. Баржі мають затоплювати шляхом контрольованого заповнення водою. Після цього спеціалісти очікують підвищення рівня води в районі Чернаводе.
«Кожен додатковий сантиметр має значення для роботи електростанції», – заявила Аджіу.
Напередодні операцію відклали через необхідність додаткової підготовки барж та сильні течії.
- АЕС у Чернаводе використовує воду з Дунаю для систем охолодження, тому через низький рівень річки влада вживає додаткових заходів для забезпечення стабільної роботи станції.
- Раніше Збройні сили Румунії провели контрольований підрив скелі Паржоя на Дунаї, щоб перенаправити частину водного потоку до рукава Старий Дунай і забезпечити необхідний рівень води для роботи атомної електростанції «Чернаводе». Це була вже друга спроба підриву. Попередня операція не дала очікуваного результату.