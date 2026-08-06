У Румунії затоплюють баржі на Дунаї, щоб збільшити подачу води до АЕС

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У Румунії розпочали операцію із затоплення 4 завантажених барж у Дунаї, щоб збільшити приплив води до атомної електростанції в Чернаводе.

Про це повідомила речниця Національної адміністрації водних ресурсів Румунії Ана Марія Аджіу, пише News.ro.

Операція має тривати близько шести годин. Фахівці планують завершити роботи до вечора. Баржі мають затоплювати шляхом контрольованого заповнення водою. Після цього спеціалісти очікують підвищення рівня води в районі Чернаводе.

«Кожен додатковий сантиметр має значення для роботи електростанції», – заявила Аджіу.

Напередодні операцію відклали через необхідність додаткової підготовки барж та сильні течії.