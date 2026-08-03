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Медіа: В Румунії підірвали скелю на Дунаї, щоб забезпечити водою АЕС

Підрив скелі має збільшити приплив води до Старого Дунаю, звідки здійснюється водозабір для АЕС.

Медіа: В Румунії підірвали скелю на Дунаї, щоб забезпечити водою АЕС
АЕС в румунському місті Чернаводе
Фото: Digi24

Збройні сили Румунії провели контрольований підрив скелі Паржоя на Дунаї, щоб перенаправити частину водного потоку до рукава Старий Дунай і забезпечити необхідний рівень води для роботи атомної електростанції "Чернаводе". 

Про це повідомляє видання News.ro.

Це була вже друга спроба підриву. Попередня операція не дала очікуваного результату, тому після додаткового аналізу фахівці вирішили створити підводний поріг на рукаві Бала. Для цього до робіт залучили баржі, які доставлятимуть каміння та матеріал, отриманий після вибухів.

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За словами заступника начальника штабу Військово-морських сил Румунії Марчела Некулає, роботи мають завершити найближчим часом, щоб збільшити приплив води до Старого Дунаю, звідки здійснюється водозабір для АЕС.

Уряд Румунії ще 1 серпня заявив, що робить все, аби не допустити зупинки атомної електростанції. 

Через тривалу посуху та аномальну спеку рівень Дунаю продовжує стрімко знижуватися, а опади, які пройшли в Австрії, досягнуть території Румунії лише приблизно через два тижні.

За прогнозами, щонайменше до 7 серпня рівень води й надалі падатиме. За таких умов АЕС "Чернаводе" могла б працювати лише кілька днів. Перший енергоблок станції вже був зупинений 29 липня, що скоротило виробництво електроенергії в країні приблизно на 10%.

Обміління Дунаю має значення і для України. Річка є одним із ключових транспортних коридорів для експорту української продукції через порти Рені, Ізмаїл та Усть-Дунайськ. Зниження рівня води ускладнює судноплавство, підвищує вартість перевезень, а також негативно впливає на екологічний стан дельти Дунаю.

В.о. міністра оборони Румунії Раду Міруце заявив, що підрив скелі був успішним. За його словами, реалізація цього проєкту є важливою не лише для стабільної роботи АЕС, а й для покращення судноплавства на Дунаї. Він також зазначив, що відповідний проєкт був розроблений ще кілька років тому, однак його реалізацію тривалий час відкладали.

  • 29 липня атомна електростанція у румунському місті Чернаводе була змушена призупинити роботу одного з реакторів через падіння рівня води у Дунаї, спричинене посухою.
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