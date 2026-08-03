FT: збитки Європи через пожежі цього року вже перевищили 3 млрд євро

Це значно перевищує оцінку Європейської комісії, згідно з якою середньорічні втрати для всього ЄС становлять 2,5 млрд євро.

За перші два місяці пожежонебезпечного сезону лісові пожежі знищив майже пів мільйона гектарів у ЄС. Економічні втрати лише для п’яти країн єврозони, які постраждали найбільше, зокрема Португалії, Греції та Румунії, становили 3,1 млрд євро, свідчить аналіз Financial Times.

Це значно перевищує оцінку Європейської комісії, згідно з якою середньорічні втрати для всього ЄС становлять 2,5 млрд євро.

Оцінки FT ґрунтуються на методології, що лежить в основі розрахунків Європейської комісії, а також узгоджуються з підходом, який використовує уряд Франції. Вони відображають так звану «вартість відновлення» – витрати на повернення вигорілих територій до їхнього попереднього стану. Середня вартість відновлення лісів і подальшого догляду за ними на один гектар відрізняється залежно від країни. Це пов’язано з різними типами земного покриву та віком лісів.

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Зрештою загальні втрати будуть значно більшими. Страхові компанії, домогосподарства та підприємства досі підраховують збитки від пошкодження майна й сільськогосподарських культур, а також втрати, спричинені перебоями в туристичній галузі в розпал літнього сезону.

Інші витрати, зокрема зростання страхових премій, поява майна, яке неможливо застрахувати, зменшення кількості туристів і необхідність значних витрат на обладнання для боротьби з пожежами, проявлятимуться поступово.

Розрахунки також не повною мірою враховують останні масштабні пожежі в Греції. Прем’єр-міністр країни заявив, що спеціальні групи оперативно розпочнуть оцінювання збитків, щоб держава могла надати допомогу людям, які втратили майно.

Окремо ще не оцінено економічних наслідків посухи. Зниження рівня води в Рейні та Дунаї вже порушує перевезення вантажів і призводить до скорочення виробництва. Уздовж Рейну зосереджені виробничі підприємства німецьких хімічних компаній BASF, Covestro та Evonik.

Рекордно низький рівень води в Дунаї може призвести до зупинки атомної електростанції в Угорщині, яка забезпечує майже половину виробництва електроенергії в країні. Румунія також була змушена зупинити один із двох реакторів АЕС «Чернаводе». Обидві електростанції використовують річкову воду для охолодження.

Експерти кажуть, що реальні економічні втрати лише від пожеж можуть більш ніж утричі перевищувати середньорічний показник у 2,1 млрд євро втраченого ВВП. Саме стільки лісові пожежі щороку коштували регіональним економікам Португалії, Іспанії, Італії та Греції у 2011–2018 роках.