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Угорщині загрожує повна зупинка атомної електростанції «Пакш»

Посуха позбавила АЕС достатньої кількості води з Дунаю для охолодження реакторів.

Угорщині загрожує повна зупинка атомної електростанції «Пакш»
АЕС "Пакш" в Угорщині
Фото: buildingconnections.eu

Угорщина наближається до повної зупинки своєї єдиної атомної електростанції «Пакш» через рекордне обміління Дунаю. 

Посуха в Центральній Європі позбавила АЕС достатньої кількості води для охолодження реакторів, і це спричинило найважчу енергетичну кризу в країні, передає Bloomberg.

Прем'єр-міністр Петер Мадяр повідомив, що АЕС може повністю припинити роботу вже цими вихідними. Наразі з чотирьох енергоблоків відключили вже два, через що потужність станції впала менш ніж до чверті від звичних 2000 МВт. Якщо АЕС зупинять повністю, це станеться вперше за її 44-річну історію. Оскільки «Пакш» забезпечує близько 40% усієї електроенергії Угорщини, зупинка загрожує значним дефіцитом.

Уряд вже закликав великі промислові підприємства, зокрема, автовиробників і заводи з виготовлення акумуляторів, добровільно зменшити споживання електроенергії, а також розробив план обмежень. 

Серед перших заходів — призупинення руху вантажних поїздів у години пік, вимкнення декоративного підсвічування державних будівель, зменшення швидкості трамваїв і метро в Будапешті, а також заборона на полив газонів і стадіонів.

Мадяр поклав відповідальність за вразливість системи на попередню владу Віктора Орбана, зауваживши, що його уряд успадкував застарілу й занедбану інфраструктуру, де роками затягували модернізацію системи охолодження АЕС. Водночас криза ускладнює економічну ситуацію в країні: необхідність закуповувати дорогу імпортну електроенергію виснажує бюджет, а скорочення споживання підприємствами загрожує падінням промислового виробництва і зростанням інфляції.

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