Стало відомо про атаку на другий танкер поблизу Ормузької протоки

Другий танкер потрапив під атаку поблизу Ормузької протоки на тлі зростання напруженості між Вашингтоном і Тегераном.

Про це повідомляють Euronews з посиланням на Центр морської торгівлі Великої Британії (UKMTO).

Як стало відомо раніше, перше судно “вразив невідомий снаряд” біля узбережжя міста Ліма в Омані. Було пошкоджено машинне відділення, про постраждалих наразі інформації нема.

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Приблизно через три години UKMTO повідомило про другий інцидент – цього разу на північний схід від оманського Хасаба.

Агентство порадило суднам у регіоні діяти обережно та повідомляти про будь-яку підозрілу активність.

Влада розслідує інциденти.

Що було раніше

Ормузька протока, яка з'єднує Перську затоку з Оманською затокою та Аравійським морем, є одним з найважливіших у світі пунктів транзиту нафти та газу, через який проходить приблизно чверть світової морської торгівлі нафтою.

Тегеран фактично закрив водний шлях після ударів США та Ізраїлю по Ірану наприкінці лютого, і з того часу він став ключовим фактором в американо-іранському конфлікті – попри “меморандум про взаєморозуміння”, який сторони узгодили у червні.

У п'ятницю американські військові відкинули заяви про те, що Іран знову закрив протоку, заявивши, що вона залишається “відкритою для транзиту комерційних суден”. Перед цим президент США Дональд Трамп заявив, що “втрачає віру” в перспективу мирної угоди та пригрозив завдати Ірану “дуже сильного удару”.

Фото: EPA/UPG

Цього тижня США відновили удари по Ірану після короткої паузи. Цілями стали командні центри Корпусу вартових ісламської революції, військово-морські об'єкти, бази ракет і безпілотників, а також системи берегового спостереження та ППО.

У липні США били по ісламській країні 13 днів поспіль, намагаючись “знизити здатність Ірану загрожувати комерційному судноплавству в Ормузькій протоці”.