Сили спецоперацій: На полігоні у Хмельницькій області закінчилася детонація
Сили спецоперацій: На полігоні у Хмельницькій області закінчилася детонація
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Масована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
ФотоМасована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
На кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
ВідеоНа кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
ГоловнаСвіт

Стало відомо про атаку на другий танкер поблизу Ормузької протоки

Про постраждалих інформації немає.

Стало відомо про атаку на другий танкер поблизу Ормузької протоки
Судна біля Ормузької протоки
Фото: EPA/UPG

Другий танкер потрапив під атаку поблизу Ормузької протоки на тлі зростання напруженості між Вашингтоном і Тегераном.

Про це повідомляють Euronews з посиланням на Центр морської торгівлі Великої Британії (UKMTO).

Як стало відомо раніше, перше судно “вразив невідомий снаряд” біля узбережжя міста Ліма в Омані. Було пошкоджено машинне відділення, про постраждалих наразі інформації нема.

Реклама

Приблизно через три години UKMTO повідомило про другий інцидент – цього разу на північний схід від оманського Хасаба.

Агентство порадило суднам у регіоні діяти обережно та повідомляти про будь-яку підозрілу активність.

Влада розслідує інциденти.

Що було раніше

Ормузька протока, яка з'єднує Перську затоку з Оманською затокою та Аравійським морем, є одним з найважливіших у світі пунктів транзиту нафти та газу, через який проходить приблизно чверть світової морської торгівлі нафтою.

Тегеран фактично закрив водний шлях після ударів США та Ізраїлю по Ірану наприкінці лютого, і з того часу він став ключовим фактором в американо-іранському конфлікті – попри “меморандум про взаєморозуміння”, який сторони узгодили у червні.

У п'ятницю американські військові відкинули заяви про те, що Іран знову закрив протоку, заявивши, що вона залишається “відкритою для транзиту комерційних суден”. Перед цим президент США Дональд Трамп заявив, що “втрачає віру” в перспективу мирної угоди та пригрозив завдати Ірану “дуже сильного удару”.

Фото: EPA/UPG

Цього тижня США відновили удари по Ірану після короткої паузи. Цілями стали командні центри Корпусу вартових ісламської революції, військово-морські об'єкти, бази ракет і безпілотників, а також системи берегового спостереження та ППО.

У липні США били по ісламській країні 13 днів поспіль, намагаючись “знизити здатність Ірану загрожувати комерційному судноплавству в Ормузькій протоці”.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies