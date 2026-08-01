Держдепартамент США осоромився мапою африканських країн, створеною ШІ

Для презентації на заході у Бразилії використали зображення з дитячими помилками.

На конференції щодо фінансування боротьби з ВІЛ/СНІД, яка відбувалася у Бразилії, посадовець Державного департаменту США продемонстрував мапу країн Африки, на якій із шести держав не була правильно вказана жодна.

Як пише BBC, скандал виник через неправильні межі країн та їхнє розташування на континенті. Наприклад, Нігерія була показана без виходу до моря, Кот-д'Івуар переміщений із Західної Африки в Південну, Малаві та Мозамбік мали зовсім не схожі на справжні обриси, та ще й зміщення ледь не на тисячі кілометрів, а одна з держав взагалі не ідентифікована.

У Держдепі намагалися пояснити проблему тим, що до презентації вносилися зміни в останній момент, і мав місце людський фактор. Але на зображенні помітили водяні знаки, притаманні для штучного інтелекту.

Компанія-розробник нейромереж OpenAI вже почала вивчати інцидент на предмет того, чому ШІ галюцинував щодо такого простого моменту, як правильне розташування країн на мапі.

Провал Держдепартаменту чимало критиків адміністрації Дональда Трампа сприйняли як символічний: США під час другої каденції республіканця суттєво скоротили допомогу Африці і зробили питання боротьби з ВІЛ/СНІДом далеким від своїх пріоритетів.