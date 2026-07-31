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Трамп скористався міграційною кризою в Іспанії для агітації проти демократів

Президент пообіцяв, що в разі перемоги на виборах його опонентів, у США буде "те саме, тільки гірше".

Трамп скористався міграційною кризою в Іспанії для агітації проти демократів
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Проблема з нелегальними мігрантами в іспанському напіванклаві Сеута стала чудовою нагодою для президента США Дональда Трампа налякати виборців у США її повторенням в Америці у ще більших масштабах. Умовою стане перемога на проміжних виборах представників Демократичної партії.

Як пише "Європейська правда", Трамп на засіданні свого урядового кабінету назвав проникнення від 40 до 60 тисяч мігрантів в іспанське місто "катастрофою". Він запевнив, що програш республіканцями більшості в обох палатах Конгресу восени запустить подібний сценарій і в Штатах.

Глава держави, який перебуває у поганих відносинах з іспанським урядом через відмову Мадрида підтримати війну проти Ірану, скористався моментом, щоб розкритикували соціалістів при владі, які нібито допустили кризу через "слабке законодавство, погане управління і надмірну ліберальність". 

Мігранти - одна з улюблених тем Трампа для демонстрації різниці між ним та демократами. Президент США переконаний, що врятував країну від вторгнення, і вбачає однією зі своїх місій при владі вигнання з Америки якомога більшої кількості нелегалів.  

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