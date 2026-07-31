Медіа: КНДР наростила економічні показники завдяки співпраці з Росією та виробництву зброї

Економічні показники Північної Кореї у 2025 році зросли на 3,5%, що, за оцінками центрального банку Південної Кореї, стало можливим насамперед через поглиблення співпраці з Росією, збільшення торгівлі з Китаєм та реалізацію державних проєктів.

Про це повідомляє Yonhap.

У Сеулі зазначають, що після підписання договору про стратегічне партнерство між лідером КНДР Кім Чен Ином та президентом Росії Володимиром Путіним у 2024 році Пхеньян направив близько 15 тисяч військових для підтримки російської війни проти України.

За даними південнокорейського центробанку, одним із ключових чинників зміни економічних показників стало збільшення виробництва озброєння для Росії. Також вплив мали активізація торгівлі з Китаєм і збільшення кількості російських туристів.

Попри це, економіка КНДР залишається значно меншою за економіку Південної Кореї. Номінальний валовий національний дохід Північної Кореї у 2025 році оцінюється у 48,5 трильйона вон (33,8 млрд доларів США), що становить лише 1,8% від показника Південної Кореї.