Незаконна іранська гральна мережа допомогла обійти санкції на $4 млрд

Це може бути однією з найбільших незаконних гральних мереж у світі та однією з наймасштабніших схем обходу іранських санкцій, виявлених за останнє десятиліття.

Одна з найбільших у світі незаконних гральних мереж переказує криптовалюту на мільйони доларів через офіс у Дубаї. Це є частиною схеми обходу іранських санкцій на суму $4 млрд.

Про це йдеться у розслідування Rеuters.

Центральною ланкою цієї схеми є неліцензована криптовалютна біржа Shelbit, зареєстрована в Дубаї. За даними двох компаній, що розслідують криптовалютні операції, та незалежного аналітика, від травня 2024 року через неї пройшло щонайменше 4 млрд доларів. Частину коштів можна простежити до величезної перськомовної мережі онлайн-казино, що складається більш ніж із 2 тисяч сайтів.

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Агенція називає її однією з найбільших незаконних гральних мереж у світі та однією з наймасштабніших схем обходу іранських санкцій, виявлених за останнє десятиліття.

Розслідування виявило зв’язки Shelbit із гральною мережею, Центральним банком Ірану, іранськими криптовалютними платформами, підсанкційними структурами та криптовалютними гаманцями, які ізраїльська влада пов’язувала з Корпусом вартових ісламської революції – КВІР.

Біржа також переказала сотні мільйонів доларів у криптовалюті на Binance, найбільшу криптовалютну біржу світу. Частина коштів, що надходили до Shelbit, могла походити від іранського майнінгу біткоїнів. Аналітики вважають, що Shelbit є операцією КВІР, однак Reuters не зміг остаточно підтвердити, чи мав корпус прямий контроль над біржею та гральною мережею, хто саме керував схемою в іранській державі та куди зрештою потрапила значна частина криптовалюти.

Особливість схеми полягає в тому, що азартні ігри в Ірані офіційно заборонені та можуть каратися ув’язненням і тілесними покараннями. У 2023 році законодавство було уточнено, щоб прямо поширити заборону на онлайн-ставки.

Водночас мережа, яку виявило Reuters, мала доступ до внутрішньої системи електронних платежів Ірану, що перебуває під суворим контролем Центрального банку. Це, на думку колишніх іранських чиновників та людей, які раніше були пов’язані з КВІР, свідчить, що настільки масштабна діяльність навряд чи могла існувати без сприяння або принаймні відома державних структур. За їхніми словами, приблизно десять років тому, коли онлайн-гемблінг почав швидко розвиватися в Ірані, КВІР побачив у ньому фінансову можливість і поступово встановив контроль над найбільшими платформами. Гральні сайти могли використовуватися як міст між фінансовою системою всередині країни та міжнародними криптовалютними ринками.

Колишній іранський посадовець Реза Гейбі стверджує, що КВІР прагне встановлювати контроль над великими фінансовими підприємствами, які починають діяти незалежно від держави та силових структур. За його словами, гральний бізнес став ще одним сектором, який корпус міг інтегрувати у власну економічну систему. Колишній посадовець Міністерства фінансів США Міад Малекі описав цей підхід як модель, за якої влада спочатку оголошує певну діяльність незаконною, а потім контролює і саму заборону, і чорний ринок. На його думку, ідеологія є лише публічним образом КВІР, тоді як прибуток становить основу його економічної моделі.

Гральну мережу активно просували десятки іранських інфлюенсерів. Reuters ідентифікувало понад 60 осіб, які рекламували пов’язані з нею сайти. Приблизно половина з них мала понад мільйон підписників, а аудиторія трьох перевищувала 10 млн. Найвідомішими обличчями мережі стали Саша Собхані та Пуян Мохтарі. Вони демонстрували в соціальних мережах розкішний спосіб життя: дорогі автомобілі, яхти, приватні літаки, елітні готелі та коштовності, і водночас спрямовували підписників на гральні платформи. Така реклама була особливо ефективною в умовах економічної кризи в Ірані, оскільки створювала привабливий образ швидкого збагачення.

Собхані є сином колишнього високопоставленого іранського дипломата та урядовця й проживав у дорогій віллі в Мадриді. Мохтарі – інфлюенсер і співак, який до недавнього часу жив у розкішних готелях Гонконгу. Обидва співпрацювали щонайменше з 2020 року та фігурували у справі про створення незаконної мережі гральних сайтів, зокрема ABT90 і Hazarat. У 2023 році їх заочно засудили в Ірані до двох років ув’язнення, а засновник Shelbit Сіаваш Кейванпур отримав три місяці ув’язнення за сприяння їхній діяльності. Проти Собхані та Мохтарі також видавалися «червоні повідомлення» Інтерполу, однак пізніше їх скасували. Обидва інфлюенсери заперечують участь у відмиванні грошей, обході санкцій, фінансуванні тероризму чи переміщенні коштів від імені іранської держави. Вони також стверджують, що не знали Кейванпура та не мали інформації про можливий зв’язок їхньої діяльності з КВІР або Центральним банком.

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Попри заяви інфлюенсерів, що сайти, які вони рекламують, не пов’язані між собою, компанія з кібербезпеки Infoblox виявила між ними спільні програмні та технічні характеристики. Домени реєструвалися в різний час, на різні імена та під різними брендами, але мали схожі технологічні компоненти, що дозволило дослідникам об’єднати їх в одну мережу.

За оцінкою експертів, ця система значно перевищує за масштабами інші відомі іранські гральні структури. Наприклад, у 2024 році іранське Міністерство розвідки повідомляло про ліквідацію мережі Nitro Bet із 54 сайтів і називало її найбільшою в країні. Однак мережа з понад 2 тисяч сайтів, яку просувають Собхані та Мохтарі, є в десятки разів більшою і, за даними дослідників, продовжує активно працювати.

Окрему увагу агенція приділяє діяльності Shelbit у Дубаї. Формально офіс біржі був зареєстрований у непрестижному районі Дейра, над бюджетним готелем. Однак під час візиту журналіст виявив за цією адресою невеликий офіс компанії з торгівлі годинниками Velorix Watches Trading, яка мала того самого власника, що й Shelbit. Співробітники заявили, що не чули про криптовалютну біржу та не мають стосунку до криптовалют. У приміщенні було лише кілька старих годинників, лічильна машина для готівки та робочий стіл. При цьому на момент розслідування Shelbit уже не мала доступного вебсайту, а пересічні користувачі фактично не могли скористатися її послугами. Це посилювало підозри, що біржа могла бути створена не для звичайної комерційної діяльності, а для переміщення великих сум між обмеженим колом пов’язаних структур.

Регулятор Дубая, Управління з регулювання віртуальних активів, або VARA, розслідує можливу роль Shelbit у відмиванні коштів та допомозі Ірану в обході санкцій. У 2025 році VARA та Департамент економіки й туризму Дубая вже вжили заходів проти біржі через роботу без ліцензії. Після звернення Reuters регулятор оприлюднив повідомлення, у якому заявив, що діяльність Shelbit порушує норми щодо протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму. Біржі наказали негайно припинити всю неліцензовану діяльність із віртуальними активами. VARA зазначило, що потенційні ризики виходять за межі захисту споживачів і можуть становити загрозу цілісності фінансової системи Об’єднаних Арабських Еміратів через масштабні транскордонні операції.

Binance заявила, що Shelbit ніколи не мала власного облікового запису на її платформі та не перебувала під санкціями. Водночас компанія не заперечила, що через неї пройшли сотні мільйонів доларів, пов’язаних із Shelbit, пояснивши, що ці операції не були класифіковані як високоризикові.

Однак агенція не змогла довести прямий контроль КВІР над усією мережею або встановити кінцевих отримувачів значної частини криптовалюти.