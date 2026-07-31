Близько 20 людей загинули під час масового перетину кордону між Марокко та іспанським ексклавом Сеута

До Іспанії за останні дні прибули майже 50 тисяч мігрантів.

Люди на прикордонному пункті Баб Себта між Марокко та іспанським анклавом Сеута

Щонайменше 18 мігрантів загинули, намагаючись дістатися іспанської території Сеута, після того як тисячі людей прорвалися через кордон із Марокко та хлинули до цього невеликого іспанського ексклаву.

Про це пише АР та CNN, яке наводить заяву МВС Іспанії, де вказано, що близько 49 000 мігрантів перетнули кордон з анклавом Сеута в Північній Африці за останні 24 години, коли вони прямували морем і сушею з Марокко.

Серед 18 загиблих багато людей потонули. Дехто також загинув у тисняві, намагаючись перетнути хвилеріз на міському пляжі Тарахаль поблизу прикордонного пункту пропуску з Марокко.

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Прикордонна криза розгорнулася в четвер і тривала впродовж ночі.

Очікується, що прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес у п’ятницю вранці відвідає Сеуту разом із міністром внутрішніх справ Фернандо Гранде-Марласкою.

Причини, які спонукали таку кількість людей вирушити до Сеути, наразі залишаються незрозумілими.

Іспанія є одним із головних пунктів прибуття до Європи для мігрантів, які шукають кращих економічних можливостей або намагаються втекти від насильства у своїх країнах.

Щоб дістатися Сеути, розташованої на північному узбережжі Африки, мігранти часто пливуть із марокканського міста Фнідек, долаючи приблизно 5 кілометрів до іспанської території. Інші намагаються переплисти кордон із сусіднього міста Бельюнеш, де відстань менша.

Загострення ситуації на кордоні між Іспанією та Марокко сталося після того, як у середу різко зросла кількість мігрантів, які намагалися дістатися невеликого ексклаву переважно вплав.

Хаос на кордоні мав політичні наслідки й для Італії, ще одного важливого пункту призначення для мігрантів. Прем’єр-міністерка Джорджа Мелоні пригрозила призупинити дію Шенгенської угоди про відкриті кордони між Італією та Іспанією, «щоб захистити наші кордони та гарантувати безпеку наших громадян», хоча Італія не має спільного кордону з Іспанією.

Раніше влада Сеути пов’язувала збільшення кількості мігрантів із рішенням Верховного суду Іспанії, ухваленим на початку цього місяця. Воно забороняє владі негайно повертати мігрантів, які прибувають морем, без належної правової процедури. Водночас це рішення не поширюється на мігрантів, які потрапляють до Іспанії суходолом, зокрема перелазячи через прикордонну огорожу.

Голова регіонального уряду Сеути Хуан Хесус Вівас закликав центральний уряд оголосити надзвичайний стан із міркувань національної безпеки. Він вимагав збільшити кількість поліцейських і розгорнути армію на кордоні.

Вівас попередив, що центри прийому мігрантів уже в середу були переповнені, а сотні людей ночували просто неба.

Сеута, розташована на історичному перешийку, перебуває під владою Іспанії з 1580 року. Її змішане населення, християни й мусульмани, іспанці та марокканці, місцеві жителі й працівники живе у відносній злагоді по один бік прикордонної огорожі, яку багато відчайдушних мігрантів з різних країн Африки намагаються подолати в пошуках кращого життя в Європі.