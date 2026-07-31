Трамп згадав про Раду миру і оголосив про роззброєння ХАМАСу

Мирний план з 20 пунктів востаннє обговорювали ще до початку операції проти Ірану.

Президент США Дональд Трамп у власній соціальній мережі Truth Social заявив про досягнення історичної угоди про роззброєння угруповання ХАМАС у Смузі Гази.

За словами глави американської держави, Рада миру під його орудою зробила "монументальний крок до безпеки", який дозволить прийти до влади у Газі новому палестинському уряду, а також захистить Ізраїль від постійної терористичної загрози.

Трамп згадав не лише про створений ним міжнародний орган, але й про план миру із 20 кроків, який було використано як основу для припинення війни в Газі. Роззброєння бойовиків відбуватиметься поетапно, а після його завершення військові Ізраїлю залишать територію анклаву, а міжнародні стабілізаційні сили разом з новими палестинськими силовими структурами візьмуть на себе відповідальність за охорону порядку в Газі.

Трамп подякував за посередництво у переговорах Єгипту, Катару і Туреччині. Він також підкреслив, що не дозволить повторитися загрозі, які постала з Гази 7 жовтня 2023 року під час атаки на Ізраїль.