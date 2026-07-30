Китай висловив занепокоєння США через нові обмеження і санкції

Віцепрем'єр Державної ради КНР Хе Ліфен під час телефонної розмови зі спеціальними представниками США висловив серйозне занепокоєння через останні обмеження, які Вашингтон запровадив проти Пекіна.

Сторони домовилися розбудовувати взаємну довіру і усувати розбіжності, передає Bloomberg.

Попри це, у відносинах між двома найбільшими економіками світу знову зростає напруженість. США запроваджують нові мита, обмежують доступ до рідкісноземельних мінералів та блокують китайську продукцію.

Зокрема, Федеральна комісія зі зв'язку США обмежила імпорт роботів та інверторів іноземного виробництва через ризики для ланцюгів постачань. Додатковим приводом для занепокоєння у Вашингтоні став швидкий розвиток китайських моделей штучного інтелекту із відкритим кодом, які вже здатні конкурувати з передовими американськими розробками. У США припускають можливість запровадження санкцій проти китайських ІТ-компаній через можливу крадіжку інтелектуальної власності.

Крім того, американська сторона занепокоєна можливими постачаннями китайського озброєння до Тегерана на тлі військового конфлікту між США та Іраном. Попри всі розбіжності переговори між сторонами тривають, а на вересень запланували візит Президент КНР Сі Цзіньпіна до США.