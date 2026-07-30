Іспанія скасувала стан надзвичайної ситуації через лісові пожежі

Ситуація в регіоні Кастилія-і-Леон залишається складною через чергову хвилю аномальної спеки.

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Глава уряду Іспанії Педро Санчес оголосив про завершення режиму національної надзвичайної ситуації, який запровадили через масштабні пожежі в Авілі й Мадриді.

Водночас ситуація в регіоні Кастилія-і-Леон залишається складною через чергову хвилю аномальної спеки. Там досі гасять 10 активних осередків вогню, а у трьох районах оголосили найвищий рівень небезпеки, передає Еl Рais.

Найважчою виявилася ніч у провінції Самора. Пожежа, яка спалахнула біля містечка Фермосельє, за одну добу знищила 11 тисяч гектарів землі. Через загрозу вогню рятувальники вивели в безпечні місця понад 800 жителів із 14 населених пунктів.

Зараз понад пів сотні наземних і повітряних екіпажів за підтримки військових продовжують приборкувати стихію. Пожежники побоюються посилення вітру і високої температури повітря.