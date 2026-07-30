ГУР розкрило мережу СЗР РФ, яка веде гібридну війну в Африці та дискредитує Україну

СЗР Росії перебрала операційний та фінансовий контроль над організацією під назвою Africa Politology, також відому як The Company.

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Після невдалого заколоту Євгенія Пригожина в 2023 році Кремль повністю переформатував свої структури впливу в Африці. Якщо військові залишки ПВК «Вагнер» реорганізували в «Африканський корпус» під контролем міноборони РФ, то цивільну мережу політичного впливу, пропаганди та шпигунства під назвою Africa Politology (також відома як The Company) підпорядкували Службі зовнішньої розвідки РФ (СЗР).

Про це пише Головне управління розвідки МО України.

«Africa Politology — прихована російська мережа політичного впливу, пропаганди, лобізму та шпигунства. Організація розробляє стратегії, спрямовані на витіснення впливу західних країн та ООН з Африки — здійснює дезінформаційні кампанії, маніпулює громадською думкою, корумпує місцевих журналістів і блогерів, створює та координує проросійські медіа й Telegram-канали», – повідомили у ГУР.

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До сфери діяльності підконтрольної російській розвідці організації також входить підтримка проросійських політиків, організація протестів, шпигунство, дискредитація демократичних урядів та опозиційних партій, зокрема у ЦАР, Чаді, Малі, Анголі, Мадагаскарі, Намібії, ПАР та низці інших держав Африки.

У 2024 році за завданням російської зовнішньої розвідки Africa Politology здійснила низку інформаційних операцій, зокрема:

ІК-1: “Дискредитація присутності гуманітарної організації FHI 360 в ЦАР”.

ІК-2: “Протидія продовженню мандату миротворчої місії ООН MINUSCA у ЦАР”.

ІК-3: “Поширення чуток про отруєння президента ЦАР Фостена-Арканжа Туадери у Франції”.

ІК-4: “Дискредитація України на Африканському континенті”.

ІК-5: “Розпалювання антифранцузьких настроїв у ЦАР”.

ГУР МО України опублікувало персональні дані ключових фігур, які керують Africa Politology та реалізовують підривну політику держави-агресора Росії в Африці:

Дмітрій Фадєєв — виходець із СЗР РФ, колишній перший заступник директора СЗР. Координував перехід організації під контроль кремля.

Ілья Савєльєв – ймовірно, кадровий співробітник СЗР РФ, виконавчий директор так званого “Центру вивчення соціально-політичних проблем Африки”. Забезпечує оперативний зв'язок між СЗР РФ та Africa Politology.

Сєрґєй Клюшкін – керівник аналітичного відділу, координує соціологічні дослідження та політичний аналіз у країнах-цілях.

Сєрґєй Машкєвіч – відповідає за розширення впливу Africa Politology в Африці, є головним переговорником із СЗР щодо фінансування. Раніше був куратором проєктів Прігожина в Судані.

Дмітрій Волков – із липня 2024 року відповідав за операції в Болівії.

Алєксєй Шилов – спеціалізується на політичному впливі та виборчих кампаніях.

Тарас Прібашин – брав участь в операціях у Сирії, США, країнах Європи, Мадагаскарі, Зімбабве та ЦАР. Перебуває під санкціями США.

Ніколай Радковскій – керівник інформаційних операцій. Відповідає за кампанії впливу в соціальних мережах.

Юлія Афанасьєва-Бєрєґ – координаторка африканських проєктів. Перебуває під санкціями США за втручання у виборчі процеси.

Ксєнія Соболєва – керівниця медійного напряму. Координувала створення фейкових акаунтів у Facebook та організовувала фінансування проросійських Telegram-каналів.

Зовнішня розвідка держави-агресора фінансує Africa Politology через компанії-прокладки. До схем тіньового фінансування закордонних гібридних операцій Росії залучені, зокрема, фірми АТ «Інтер» та ТОВ «Інтертехтрейд».

Транзакції між компаніями проводили з метою замаскувати походження коштів, приховати роль СЗР, уникнути податкового контролю та мінімізувати ризики блокування платежів.

Значна частина фінансування Africa Politology здійснюється готівкою. Серед іншого, це дозволяє виконавцям африканських операцій СЗР завищувати кошториси, адже використання кешу майже не контролюється.