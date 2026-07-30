Українські дрони FP-1 уразили логістичний хаб Wildberries у Пензі

Українські безпілотники FP-1 завдали удару по логістичному комплексу російського маркетплейса Wildberries у Пензі. Про це повідомила у Telegram компанія Fire Point.
Хаб є одним із регіональних центрів обробки та розподілу товарів. Його площа становить близько 180 тис. кв. м. Це один із найбільших логістичних об'єктів компанії.
Через такі комплекси проходять значні обсяги вантажів. Зокрема, продукція подвійного призначення, яка реалізується через російські маркетплейси. Інформації про масштаби пошкоджень або наслідки удару наразі немає.
- Напередодні українські дрони атакували нафтопереробний завод і логістичний центр Wildberries в Росії. Сортувальний комплекс розташований на території Індустріального парку "Рязанський" в районі села Тюшеве Рязанського муніципального району. У компанії повідомили, що співробітників складу евакуювали відповідно до вимог безпеки.
- Центр протидії дезінформації повідомив, що після розголосу маркетплейс Wildberries так і не припинив продаж товарів для російської армії, чим лише підтвердив, що його склади є військовими обʼєктами. Військові товари з сайту не прибрали, а лише спробували зробити їх менш помітними.