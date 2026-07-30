Українські дрони FP-1 уразили логістичний хаб Wildberries у Пензі

Це один із найбільших логістичних хабів компанії.

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Атака на логістичний хаб Wildberries у Пензі

Українські безпілотники FP-1 завдали удару по логістичному комплексу російського маркетплейса Wildberries у Пензі. Про це повідомила у Telegram компанія Fire Point.

Хаб є одним із регіональних центрів обробки та розподілу товарів. Його площа становить близько 180 тис. кв. м. Це один із найбільших логістичних об'єктів компанії.

Через такі комплекси проходять значні обсяги вантажів. Зокрема, продукція подвійного призначення, яка реалізується через російські маркетплейси. Інформації про масштаби пошкоджень або наслідки удару наразі немає.