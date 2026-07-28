​У Литві виявили спроби незаконного переправлення мігрантів через тунелі з Білорусі

Раніше подібні методи використовували також на білорусько-польському кордоні.

Литва виявила десятки спроб незаконного переправлення мігрантів через тунелі з Білорусі. При цьому посадовці впевнені, що до цієї операції, ймовірно, причетні представники білоруського режиму.

Про це повідомляє LRT.

"Останнім часом ми спостерігаємо зміну тактики мігрантів: вони все частіше використовують тунелі або печери", - зазначив керівник Державної прикордонної служби Рустамас Любаєвас.

Він додав, що прикордонники виявили "десятки місць", де "майже напевно" риють тунелі.

"Без логістичної підтримки білоруських прикордонників це було б неможливо. По-перше, вся ця діяльність відбувається прямо біля кордону. Потім є потреба постачати деревину, оскільки тунель має дерев'яні опори", - сказав Любаєвас.

"Тож у нас майже немає сумнівів, що білоруська влада або закриває на це очі, або активно допомагає мігрантам копати ці тунелі. Можливо, вона й не копає їх сама, але ця робота, очевидно, організовується за допомогою мігрантів", - додав він, зазначивши, що мігранти раніше використовували подібні методи на білорусько-польському кордоні.