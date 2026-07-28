Сенатори США досягли згоди щодо нового законопроєкту про санкції проти Росії та Ірану

Цього тижня його може схвалити Сенат, але на канікулах перебуває Палат представників.

Двопартійна група сенаторів США погодила текст законопроєкту, який надає президенту Дональду Трампу повноваження запроваджувати нові обмеження і мита проти найбільших покупців російських енергоносіїв.

Також законопроєкт продовжує санкції проти Ірану, передає Bloomberg.

Президент США, відповідно до закону, отримає право вводити мита до 100% проти топ-5 імпортерів російської нафти й газу, а також країн, що сприяють обходу санкцій. Додатково передбачена можливість запровадження 500% мита на імпорт російських товарів до США. Термін дії цих повноважень обмежили 5 роками.

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Документ також продовжує дію Закону про санкції проти Ірану 1996 року до 2031 року, що запобігає втраті чинності оборонних і економічних обмежень.

Очільником ініціативи був покійний сенатор Ліндсі Ґрем.

Прийняття закону може загострити торговельні відносини США з Китаєм та Індією — основними покупцями російської нафти. Частина демократів висловлює занепокоєння, що Трамп використає цей закон як підґрунтя для широких торговельних мит.

Законопроєкт має високі шанси пройти голосування у Сенаті цього тижня. Однак Палата представників перебуває на серпневих канікулах, тому остаточно законом він стане не раніше, ніж у вересні.