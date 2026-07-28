Пентагон розпочав перегляд військової присутності США в Європі

Вашингтон хоче, аби Європа взяла на себе основну відповідальність за власний захист.

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Заступник міністра війни США Елбрідж Колбі оголосив про початок перегляду розгортання американських сил у Європі, який раніше анонсував очільник відомства Піт Гегсет.

Про це Колбі повідомив на своїй сторінці на платформі Х.

Заступник глави Пентагону пояснив, що головна мета цього перегляду — забезпечити швидкий і незворотний перехід до моделі, у якій Європа бере на себе основну відповідальність за власний захист. За словами Колбі, результатом має стати прискорення трансформації НАТО у міцніший та збалансованіший Альянс.

Відомство прагне повернути НАТО статус потужного бойового блоку під умовною назвою «НАТО 3.0». Перегляд присутності американських військ опиратиметься на Стратегію національної безпеки 2025 року та Стратегію національної оборони 2026 року, пропонуючи варіанти дій з урахуванням нових геополітичних і військових реалій, написав Колбі.

Для реалізації цього завдання Пентагон співпрацюватиме з Верховним головнокомандувачем об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексусом Гринкевичем, а також проведе консультації з європейськими союзниками, Конгресом та іншими відомствами США.