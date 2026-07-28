​В Угорщині створили агентство для боротьби з наслідками корупції часів Орбана

Парламент Угорщини створив Національне агентство з повернення активів. Воно займатиметься пошуком і поверненням державних коштів, які могли бути привласнені за 16 років правління Віктора Орбана.

Про це пише Bloomberg.

Створення такого органу було однією з головних обіцянок прем’єр-міністра Петера Мадяра. За правління Орбана Угорщина опустилася на останнє місце серед країн Євросоюзу в індексі сприйняття корупції Transparency International.

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Саме через побоювання щодо корупції ЄС призупинив виділення країні мільярдів євро.

Новостворене агентство матиме одразу кілька функцій. Воно зможе проводити розслідування, передавати справи до суду, подавати цивільні позови для повернення активів і тимчасово брати під контроль компанії. Також орган зможе втручатися в розслідування інших установ, отримувати доступ до закритих фінансових даних і штрафувати за перешкоджання роботі.

Сума штрафу – дуже велика і сягатиме до 5 млрд форинтів, а це – $16 млн.

Контекст

За роки правління Орбана його союзники створили великі бізнес-групи у банківській сфері, енергетиці, будівництві та туризмі. Частина з цих компаній швидко виросла і стала одними з найбільших в Угорщині.

Одразу після перемоги Петера Мадяра на виборах соратники Віктора Орбана почали масово виводити свої кошти за кордон. Приватні літаки вирушали з Відня, а кошти переводили до країн Близького Сходу, а також до Австралії та Сінгапуру.

Паралельно з цим з’явились повідомлення про масове знищення документів у міністерствах і структурах, пов’язаних із «Фідес». Це мало на меті ускладнити майбутні розслідування щодо корупції наближених до Орбана осіб.