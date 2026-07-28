Наразі інформації про масштаб пошкоджень немає.

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Безпілотники FP-1 попередньо уразили склад логістичного оператора «3PL» у селі Коледіно Московської області. Про це повідомляє у Telegram компанія Fire Point.

Цей комплекс є одним із великих логістичних вузлів. Він забезпечує зберігання, сортування та доставку вантажів для російських компаній і маркетплейсів.

Інформації про масштаби пошкоджень наразі немає.

«Ураження таких об'єктів може ускладнити роботу логістичних ланцюгів у Росії. Це також завдає збитків великим російським компаніям», – зазначили у Fire Point.

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