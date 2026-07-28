Безпілотники FP-1 попередньо уразили склад логістичного оператора «3PL» у селі Коледіно Московської області. Про це повідомляє у Telegram компанія Fire Point.
Цей комплекс є одним із великих логістичних вузлів. Він забезпечує зберігання, сортування та доставку вантажів для російських компаній і маркетплейсів.
Інформації про масштаби пошкоджень наразі немає.
«Ураження таких об'єктів може ускладнити роботу логістичних ланцюгів у Росії. Це також завдає збитків великим російським компаніям», – зазначили у Fire Point.
Останні успішні удари України по російських об’єктах
- Вранці 28 липня Генштаб підтвердив ураження ворожих цілей у тимчасово окупованих Криму та Луганській області, а також комбінату в РФ за 1300 км від кордону.
- Зокрема Сили оборони завдали удару по складу матеріально-технічних засобів та складу паливно-мастильних матеріалів у районі населеного пункту Ічкі (АР Крим).
- Також уражено склад дронів окупантів у районі Червонопопівки Луганської області. 27 липня поцілили і по комбінату "Пріоритет" у селищі Борок Удмуртської Республіки РФ. На території підприємства спалахнула пожежа.