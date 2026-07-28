Французька компанія TotalEnergies зможе й надалі продавати газ зі свого ключового сибірського проєкту азійським клієнтам після того, як Європейський Союз погодився дозволити європейським компаніям і надалі транспортувати російський скраплений природний газ до країн за межами блоку.

Про це пише Financial Times із посиланням на співрозмовників.

Греція вимагала переглянути санкції щодо СПГ в обмін на підтримку іншого пакета заходів проти Москви. Це рішення також дозволяє грецькій судноплавній компанії Dynagas і надалі здійснювати прибуткові перевезення російського газу по всьому світу.

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Троє обізнаних із ситуацією джерел повідомили, що від цього рішення також виграє TotalEnergies, оскільки компанія зможе продовжити продаж газу азійським клієнтам із проєкту «Ямал СПГ», у якому французький нафтово-газовий концерн володіє 20-відсотковою часткою.

Це виняток фактично скасовує рішення Брюсселя, ухвалене торік у жовтні, яке передбачало заборону таких перевезень із кінця 2026 року. Тепер компанії з ЄС зможуть і надалі виконувати операції з «перевалки» СПГ до третіх країн, якщо відповідні контракти були укладені до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, а обсяги поставок не перевищуватимуть рівень 2025 року.

Один із чиновників ЄС пояснив, що таке рішення було виправданим, адже в іншому разі судна, які здійснюють перевалку вантажів, «дуже швидко були б викуплені та перейшли б під контроль китайських операторів… Ми мали б заборону, але вона не вплинула б на російські поставки».

Можливість TotalEnergies виконувати чинні контракти на постачання газу азійським споживачам частково компенсує наслідки іншої санкції – заборони імпорту російського СПГ до ЄС за довгостроковими контрактами, яка набуде чинності наприкінці цього року.

Генеральний директор TotalEnergies Патрік Пуянне ще в лютому заявляв, що невизначеності навколо європейської заборони можуть змусити компанію повністю припинити відвантаження газу з «Ямалу». Втім, минулого тижня він припустив, що ситуація може змінитися, хоча наголосив, що компанія все ще уважно аналізує нові правила ЄС.

За його словами, нові санкції можуть дозволити продажі «за межами ЄС, якщо використовувати танкери для перевезення СПГ, що належать компаніям із ЄС».

Після масштабних списань активів у 2022 році TotalEnergies залишила більшість своїх російських проєктів. Минулого тижня компанія підтвердила, що перебуває на завершальному етапі передачі своєї 10-відсоткової частки в проєкті Arctic LNG дочірній структурі російської компанії Novatek.

Водночас частку в «Ямал СПГ» вона зберігає. Раніше компанія заявляла, що залишить цей проєкт лише у випадку, якщо цього вимагатимуть санкції.

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За словами Пуянне, TotalEnergies щороку отримує близько 400 млн доларів від продажу СПГ із «Ямалу», а також дивіденди від своїх 20-відсоткових пакетів акцій у «Ямал СПГ» і материнській компанії Novatek, хоча останніми роками такі виплати були нерегулярними.

Контракти прив’язані до ціни на нафту марки Brent, пояснив він аналітикам минулого тижня. Через зростання цін на нафту, спричинене конфліктом на Близькому Сході, прибутки компанії від проєкту також збільшилися.

Нині більшість вантажів із «Ямал СПГ» прямує до Європи. У першому півріччі 2026 року до портів ЄС було поставлено рекордні 9,89 млн тонн газу з цього проєкту, тоді як до Азії – лише 510 тис. тонн.

Втім, нове санкційне рішення відкриває шлях для TotalEnergies і Novatek активніше використовувати флот криголамних газовозів компанії Dynagas для постачання більшої кількості газу до Китаю.

Один із галузевих експертів зазначив, що трейдери очікують, що TotalEnergies буде «задоволена» новим пакетом санкцій, оскільки компанія зможе й надалі експортувати газ із «Ямал СПГ», доки це відповідає умовам чинних контрактів.

Представник Європейської комісії наголосив, що цей виняток «обмежується лише перевалкою російського СПГ до третіх країн» або закупівлями, безпосередньо пов’язаними з такими операціями.

Він також повідомив, що транспортування СПГ із проєкту «Сахалін-2» на Далекому Сході Росії також виведене з-під санкцій до 31 березня 2028 року, щоб уникнути перебоїв із газопостачанням Японії та Південної Кореї.