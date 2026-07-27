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YouTube заблокував ще 25 каналів підсанкційних осіб та російських пропагандистських ресурсів, – ЦПД

Видалено канали підсанкційного Євгенія Мураєва, пропагандистів Тетяни Монтян і Олександра Сладкова.

YouTube заблокував ще 25 каналів підсанкційних осіб та російських пропагандистських ресурсів, – ЦПД
Фото: Центр протидії дезінформації

YouTube заблокував на території України або повністю видалив із платформи ще 25 каналів, пов'язаних із підсанкційними особами та організаціями, які брали участь в інформаційній війні проти України. 

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

У ЦПД зазначили, що робота з очищення українського цифрового простору від ворожих інформаційних ресурсів триває на постійній основі. Йдеться про блокування або видалення пропагандистських медіа, кремлівських фондів, так званих "волонтерських" організацій держави-агресора та осіб, які систематично поширювали російську пропаганду.

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Серед повністю видалених із платформи – канали пропагандистських ресурсів "Украина.ру" та "РИА Новости". Також видалено ще один канал підсанкційного політика Єгенія Мураєва, а також канали прокремлівських пропагандистів Тетяни Монтян і Олександра Сладкова.

Крім того, на території України заблоковано ресурси всеволода філімоненка, юрія кота та євгенія мураєва, щодо яких діють санкції Ради національної безпеки і оборони України.

Також обмежено доступ до каналів російських пропагандистів антона холодова та дмитра гулієва, сторінки пропагандистського телеканалу ZvezdaNEWS, ресурсів організацій "Всероссийское казачье общество" та "Союз журналистов россии". Під блокування потрапили й низка псевдоволонтерських структур, окупаційних фондів та інших інформаційних майданчиків, які підтримували російську агресію.

У ЦПД наголошують, що зазначені ресурси поширювали дезінформацію, виправдовували збройну агресію РФ проти України та використовувалися для інформаційної підтримки окупаційних військ і кремлівської пропаганди.

У ЦПД запевнили, що робота з виявлення та блокування ворожих інформаційних ресурсів продовжується.

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