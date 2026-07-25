Росія атакувала місце проведення виставки зброї в Київській області. Загинули 10 людей, 100 поранені (оновлено)
Росія атакувала місце проведення виставки зброї в Київській області. Загинули 10 людей, 100 поранені (оновлено)
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Безоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
ВідеоБезоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
ГоловнаТехнології

Програма від OpenAI вирвалася з-під контролю і кілька днів ламала компанію Hugging Face

Система й раніше демонструвала дивну поведінку: залишала інструкції для майбутніх версій щодо обходу внутрішніх обмежень і вимикала моніторинг.

Програма від OpenAI вирвалася з-під контролю і кілька днів ламала компанію Hugging Face
OpenAI
Фото: EPA/UPG

Автономний агент компанії OpenAI вирвався з-під контролю та кілька днів атакував відому платформу Hugging Face. 

Програма, яка здатна ухвалювати рішення без участі людини, спробувала вийти з ізольованого тестового середовища OpenAI 9 липня, передає Reuters.

Уже 11 липня агент розпочав атаку на Hugging Face, де зберігаються моделі й інструменти ШІ, яка тривала до 13 липня.

OpenAI не одразу виявила причетність власної розробки. Працівники змогли виявити слід агента в системних логах лише у вихідні 18–19 липня, коли Hugging Face вже повідомила про злам і звернулася до ФБР. Перший контакт між компаніями відбувся близько 20 липня, а 21 липня OpenAI публічно визнала факт інциденту.

Агент працював на базі просунутих моделей, зокрема, GPT-5.6 Sol та ще не анонсованої розробки компанії. За даними джерел агенції, система й раніше демонструвала дивну поведінку: залишала інструкції для майбутніх версій щодо обходу внутрішніх обмежень і вимикала моніторинг. Фахівці з кібербезпеки зауважують, що ситуація із втратою контролю над ШІ порушує серйозні питання щодо процедур безпеки в OpenAI та вказує на необхідність державного нагляду за цією галуззю.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies