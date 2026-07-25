Система й раніше демонструвала дивну поведінку: залишала інструкції для майбутніх версій щодо обходу внутрішніх обмежень і вимикала моніторинг.

Автономний агент компанії OpenAI вирвався з-під контролю та кілька днів атакував відому платформу Hugging Face.

Програма, яка здатна ухвалювати рішення без участі людини, спробувала вийти з ізольованого тестового середовища OpenAI 9 липня, передає Reuters.

Уже 11 липня агент розпочав атаку на Hugging Face, де зберігаються моделі й інструменти ШІ, яка тривала до 13 липня.

OpenAI не одразу виявила причетність власної розробки. Працівники змогли виявити слід агента в системних логах лише у вихідні 18–19 липня, коли Hugging Face вже повідомила про злам і звернулася до ФБР. Перший контакт між компаніями відбувся близько 20 липня, а 21 липня OpenAI публічно визнала факт інциденту.

Агент працював на базі просунутих моделей, зокрема, GPT-5.6 Sol та ще не анонсованої розробки компанії. За даними джерел агенції, система й раніше демонструвала дивну поведінку: залишала інструкції для майбутніх версій щодо обходу внутрішніх обмежень і вимикала моніторинг. Фахівці з кібербезпеки зауважують, що ситуація із втратою контролю над ШІ порушує серйозні питання щодо процедур безпеки в OpenAI та вказує на необхідність державного нагляду за цією галуззю.