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У роботі Instagram, Facebook та X стався масштабний збій

Мобільні застосунки Instagram, Facebook та X працюють стабільніше.

У роботі Instagram, Facebook та X стався масштабний збій
Фото: EPA/UPG

Користувачі з різних країн світу масово повідомляють про проблеми в роботі соціальних мереж Instagram, Facebook та X (колишній Twitter). Найбільше скарг надходить на роботу десктопних версій сервісів.

Про це свідчать дані сервісу Downdetector.

За інформацією користувачів, під час спроби увійти до акаунтів через браузер з'являється повідомлення про технічну помилку або сторінки взагалі не завантажуються.

Водночас мобільні застосунки Instagram, Facebook та X працюють стабільніше, хоча окремі користувачі повідомляють і про перебої в їхній роботі.

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