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Радник міністра оборони: ворог випробовує новий БПЛА крилатого типу на оптоволокні

Новий дрон стане аналогом дрона "Молнія" та матиме дальність польоту до 50 кілометрів.

Радник міністра оборони: ворог випробовує новий БПЛА крилатого типу на оптоволокні
Фото: скріншот

Російські війська тестують новий безпілотник крилатого типу, який працює на оптоволоконному зв’язку. Про це повідомив радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов.

За його словами, окупанти анонсують серійне виробництво нового безпілотника, який стане аналогом дрона "Молнія" та матиме дальність польоту до 50 кілометрів.

Бескрестнов пояснив, що головна особливість такого БпЛА – використання оптоволоконного зв’язку замість радіоканалу. Це робить політ безпілотника практично невидимим для української радіоелектронної розвідки та унеможливлює його придушення засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Крім того, висока якість передачі зображення дозволить оператору керувати дроном на малих висотах, оминаючи перешкоди. Політ поблизу землі також ускладнює виявлення безпілотника радіолокаційними станціями.

За словами радника міністра оборони, новий апарат зможе нести бойову частину вагою до 10 кілограмів і стане ще одним викликом для української системи протидії безпілотникам.

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