Reuters: Росія намагається глушити Starlink, щоб протидіяти українським дронам

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Російські війська маскують військові вантажі і використовують сучасні системи РЕБ для глушіння супутникового зв’язку Starlink, пише Reuters із посиланням на українських військових.

За словами командирів і операторів 422-го окремого полку безпілотних систем, який виконує бойові завдання на Запорізькому напрямку, Росія змінює логістику та застосовує нові методи захисту пального й боєприпасів від українських атак.

Зокрема, окупанти перевозять паливо під виглядом цивільних вантажів. Командир полку майор Микола Колесник розповів, що росіяни маскують бензин під воду, використовуючи цистерни, а також перевозять дизельне паливо в пофарбованих молоковозах.

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Крім того, російські війська дедалі частіше використовують невеликі колони паливозаправників, які супроводжують пікапи з кулеметами, пересуваються другорядними дорогами та застосовують цивільний транспорт для доставки припасів.

Особливу увагу окупанти приділяють боротьбі з безпілотниками, оснащеними системою Starlink. За інформацією українських військових, Росія розгорнула комплекси радіоелектронної боротьби «Волна Купол Гарант», які здатні глушити сигнал Starlink на площі близько 20 квадратних кілометрів.

Українські Сили оборони вже виявили близько десяти таких систем. Частину з них вдалося знищити під час спільних операцій із СБУ.

«Щойно ми вдарили по цій установці, наші дрони, оснащені Starlink, полетіли без проблем», — розповів один із командирів екіпажу з позивним «Диригент».

Водночас, за даними української військової розвідки, росіяни також використовують квадроцикли, мотоцикли та легкові автомобілі для транспортування пального, боєприпасів і провізії, а запаси приховують у покинутих будівлях, бліндажах, господарських спорудах і навіть на цивільних автозаправних станціях.

Старший науковий співробітник американського Інституту досліджень зовнішньої політики Роб Лі зазначив, що удари України по логістиці противника стали одним із найважливіших чинників на полі бою цього року.

Водночас він застеріг, що нарощування Росією виробництва систем радіоелектронної боротьби може ускладнити проведення таких операцій у майбутньому.