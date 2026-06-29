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Google Cloud надасть доступ до ШІ-моделей для наукових досліджень, – Bloomberg

Нові моделі орієнтовані на обробку числових даних і застосовуються у складних завданнях у хімії, біології та фізиці.

Google Cloud надасть доступ до ШІ-моделей для наукових досліджень, – Bloomberg
google cloud
Фото: EPA/UPG

Корпорація Alphabet через платформу Google Cloud розширює доступ до спеціалізованих моделей штучного інтелекту компанії SandboxAQ, що дозволить поєднувати їх із мовними моделями Gemini для наукових досліджень.

Про це повідомляє Bloomberg.

Рішення передбачає розміщення так званих великих кількісних моделей SandboxAQ у маркетплейсі Google Cloud. Вони дозволять дослідникам поєднувати мовні моделі Gemini з системами ШІ, які працюють із науковими формулами та лабораторними даними.

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На відміну від класичних мовних моделей, які генерують текст, кількісні моделі орієнтовані на обробку числових даних і застосовуються у складних завданнях у хімії, біології та фізиці.

Першими доступними моделями стануть AQCat, яка допомагає у пошуку каталізаторів і нових матеріалів, а також AQPotency, орієнтована на фармацевтичні дослідження та пошук молекул для взаємодії з біологічними мішенями.

У SandboxAQ зазначають, що використання таких технологій дозволяє суттєво скоротити час на дослідження та розширити кількість потенційних рішень.

"Ми економимо роки, але також досліджуємо ширший простір кандидатів", – заявив CEO компанії Джек Гідарі.

SandboxAQ, яка раніше була підрозділом Alphabet, нині працює як незалежна компанія та співпрацює з Google у межах розвитку AI-рішень для науки та промисловості.

За даними компанії, її технології вже застосовуються у дослідженнях у сфері нових матеріалів, енергетики та медицини, зокрема для вивчення онкологічних та нейродегенеративних захворювань.

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