Під час стрільб було продемонстровано щонайменше дві колісні ракетні системи.

У Північній Кореї відбулися випробувальні стрільби з нових зразків реактивних систем залпового вогню, а також їхніх варіантів із можливістю застосування балістичного озброєння.

Про це повідомляє видання Rodong.

За даними північнокорейських ЗМІ, за випробуваннями спостерігав лідер країни Кім Чен Ин. Під час стрільб було продемонстровано щонайменше дві колісні ракетні системи.

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Одна з них, яку позиціонують як аналог американської HIMARS, здійснила запуск керованих реактивних снарядів. Заявляється, що система має 18 напрямних для 240-мм ракет та може використовувати як реактивні снаряди, так і балістичні ракети завдяки універсальним пусковим кріпленням.

Також повідомляється, що ракети отримали елементи штучного інтелекту та здатні уражати цілі на відстані понад 100 км.

Інша система була представлена ще під час випробувань у травні 2026 року та знову продемонстрована під час нинішніх стрільб.

За даними північнокорейських джерел, вона також має універсальні пускові установки: під час різних тестів із цієї платформи запускали як реактивні снаряди, так і балістичні ракети.

Раніше цю систему вперше показали на військовому параді з нагоди 80-ї річниці заснування Трудової партії Кореї. Тоді припускалося, що вона може бути аналогом ізраїльської системи Spike-NLOS, здатної до корекції польоту ракети.

Крім того, під час навчань відбулися показові стрільби із самохідної артилерійської установки М-2018 калібру 152 мм – як прямим наведенням, так і навісним вогнем.