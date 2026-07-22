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​Пілотна мережа 5G запрацювала в центрі Києва, на черзі – Одеса

Вулицю Хрещатик повністю покрили усі мобільні оператори.

​Пілотна мережа 5G запрацювала в центрі Києва, на черзі – Одеса
5G в центрі Києва
Фото: Станіслав Прибитько

Пілотна мережа 5G почала працювати в центральній частині Києва 22 липня. Про це повідомив заступник міністра цифрової трансформації Станіслав Прибитько.

Він зазначив, що кожен мобільний оператор покриває місто по-різному, проте у випадку з Хрещатиком це вдалось усім.

Під час попередніх тестувань швидкість мобільного інтернету перевищувала 1 Гбіт/с. Проте середній показник для користувачів становив 600-700 Мбіт/с.

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Наразі завдання пілотного проєкту – перевірити, як мережа справиться з різним навантаженням, а також, як працює покриття і обладнання. Це дасть змогу масштабувати технологію у майбутньому.

«До цього технологію протестували у Львові, Бородянці та Харкові – за цей час 5G випробували майже 1,5 мільйона абонентів, а по всій країні вже працює понад 300 базових станцій пілотної мережі», – розповів Прибитько.

У Мінцифри кажуть, що у Харкові лише за п'ять місяців після запуску пілоту оператори збільшили кількість базових станцій у 2,5 раза та розширили покриття.

"Київ уже з 5G, а тепер готуйся, Одесо! Саме там плануємо запустити наступний етап пілоту вже незабаром", – пообіцяв заступник міністра.

Разом з тим повноцінний запуск 5G по всій Україні стане можливим після завершення воєнного стану. До цього часу актуальне лише поетапне впровадження пілотного проєкту.

  • Вперше в Україні пілотний проєкт 5G запровадили у Львові у січні 2026 року. Мінцифри планувало повноцінно запустити технологію у 2022 році, однак повномасштабна війна змусила відкласти ці плани з міркувань безпеки.
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