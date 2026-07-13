Виробник ШІ-дронів Helsing призначив Андрія Шевченка керуючим директором компанії в Україні

Європейська оборонна технологічна компанія Helsing призначила ексзаступника міністра оборони України та колишнього народного депутата Андрія Шевченка керуючим директором в Україні.

Про це компанія повідомила у пресрелізі 13 липня, пише Forbes.

Шевченко відповідатиме за розвиток діяльності Helsing в Україні. За словами співзасновника та співгенерального директора компанії Гундберта Шерфа, його досвід у сфері політики, дипломатії та оборони сприятиме подальшому розширенню роботи компанії в Україні.

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Сам Андрій Шевченко наголосив, що сучасна війна демонструє вирішальну роль програмного забезпечення, штучного інтелекту та швидкого впровадження нових технологій у військовій сфері. За його словами, Helsing є одним із лідерів цієї трансформації.

До цього Шевченко обіймав посаду посла України в Канаді у 2015–2021 роках, був представником України при Міжнародній організації цивільної авіації (ICAO), а у 2023 році працював заступником міністра оборони. Також він тричі обирався народним депутатом Верховної Ради.

Helsing – європейська компанія, яка спеціалізується на розробці програмного забезпечення зі штучним інтелектом та автономних систем для оборонної сфери. Її заснували у 2021 році в Німеччині.

В Україні компанія працює з початку 2024 року. Із початку 2026 року Helsing передала Силам оборони України тисячі ударних безпілотників HX-2, оснащених власною системою штучного інтелекту. За даними компанії, ця технологія дозволяє дронам діяти навіть в умовах придушення супутникової навігації, самостійно виявляти та повторно ідентифікувати цілі. Заявлена дальність ураження HX-2 становить до 100 кілометрів.

Helsing також співпрацює з урядами Німеччини, Великої Британії та Швеції, а також має партнерські угоди з Airbus і Saab. Зокрема, компанія розробляє для винищувачів Eurofighter систему штучного інтелекту для аналізу радарних даних.

У червні 2026 року Helsing залучила 1,6 млрд доларів на розробку нового безпілотника CA-1 Europa, збільшивши загальний обсяг інвестицій майже до 4,4 млрд доларів.

За оцінками дослідницької платформи Sacra, на початку 2026 року річний виторг компанії сягав близько 850 млн євро, а портфель замовлень перевищив 1,2 млрд євро.

Андрій Шевченко — у травні 2006 року був обраний народним депутатом України V скликання від Блоку Юлії Тимошенко. У Верховній Раді очолював Комітет з питань свободи слова та інформації. У парламенті VI скликання працював першим заступником голови цього ж комітету.

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У 2012 році був обраний народним депутатом VII скликання від партії «Батьківщина», де обіймав посаду першого заступника голови Комітету Верховної Ради з питань прав людини, національних меншин та міжнаціональних відносин.

Після парламентських виборів 2014 року до Верховної Ради VIII скликання не пройшов.

24 вересня 2015 року Президент Петро Порошенко призначив Андрія Шевченка Надзвичайним і Повноважним Послом України в Канаді. Із 8 вересня 2017 року до 25 серпня 2021 року він також за сумісництвом був представником України при Міжнародній організації цивільної авіації (ICAO). У серпні 2021 року Президент Володимир Зеленський звільнив його з посади посла.

21 лютого 2023 року Андрія Шевченка призначили заступником міністра оборони України з питань європейської інтеграції.