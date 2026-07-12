Польща готова допомогти Україні з модернізацією винищувачів МіГ-29, якщо Київ цього потребуватиме. Водночас Варшава зацікавлена в отриманні українських технологій у сфері безпілотників.

Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє Polsat News.

За його словами, Україна відновила переговори щодо домовленості, яка передбачає передачу польських винищувачів МіГ-29 в обмін на українські безпілотні технології.

"Безумовно, зараз значно більше хороших новин, ніж було всього кілька днів тому", – зазначив Косіняк-Камиш.

Міністр наголосив, що співпраця має ґрунтуватися на принципах взаємності та справжньої солідарності. Він також підкреслив, що Україна має значні досягнення у виробництві безпілотників.

"Ми відкриті до обговорення: якщо Україна вбачатиме потребу в модернізації МіГ-29, ми можемо допомогти в цьому, наскільки це можливо. Але витрати лягають на Україну або на країни-союзниці, які захочуть їх покрити", – заявив глава Міноборони Польщі.