Польща готова допомогти Україні з модернізацією винищувачів МіГ-29, якщо Київ цього потребуватиме. Водночас Варшава зацікавлена в отриманні українських технологій у сфері безпілотників.
Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє Polsat News.
За його словами, Україна відновила переговори щодо домовленості, яка передбачає передачу польських винищувачів МіГ-29 в обмін на українські безпілотні технології.
"Безумовно, зараз значно більше хороших новин, ніж було всього кілька днів тому", – зазначив Косіняк-Камиш.
Міністр наголосив, що співпраця має ґрунтуватися на принципах взаємності та справжньої солідарності. Він також підкреслив, що Україна має значні досягнення у виробництві безпілотників.
"Ми відкриті до обговорення: якщо Україна вбачатиме потребу в модернізації МіГ-29, ми можемо допомогти в цьому, наскільки це можливо. Але витрати лягають на Україну або на країни-союзниці, які захочуть їх покрити", – заявив глава Міноборони Польщі.
- 3 липня стало відомо, що Польща відмовилася від планів передати Україні винищувачі МіГ-29, які мали стати частиною угоди про обмін на українські технології безпілотників.