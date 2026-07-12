Помер колишній емір Катару, який підвищив світовий авторитет країни

Країна є найбільшим у світі експортером зрідженого природного газу, світовим інвестиційним центром та вагомим гравцем у близькосхідній дипломатії.

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Хамад бін Халіфа Аль Тані у 2012 році

У віці 74 роки помер колишній емір Катару, шейх Хамад бін Халіфа Аль Тані, який перетворив країну на регіонального лідера.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на офіційну резиденцію еміра Катару.

Хамад бін Халіфа Аль Тані правив Катаром з 1995 по 2013 рік. Потім зрікся престолу на користь свого сина шейха Таміма – нинішнього лідера багатої на газ країни Перської затоки.

Шейх Хамад підвищив світовий авторитет Катару завдяки розвитку телевізійної мережі Al Jazeera, а також успішній заявці на проведення Чемпіонату світу з футболу 2022 року.

Союзник американців Катар – невелика держава з населенням понад 2,5 мільйона осіб, є найбільшим у світі експортером зрідженого природного газу, світовим інвестиційним центром та вагомим гравцем у близькосхідній дипломатії.

Шейх Хамад передав владу своєму синові, тодішньому кронпринцу, у червні 2013 року. Спадкоємні правителі арабських країн Перської затоки рідко зрікаються престолів. Сам Хамад повалив свого батька з посади унаслідок безкровного перевороту в 1995 році.