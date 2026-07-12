Напередодні виборів у Росії незалежних кандидатів масово позбавляють можливості балотуватися, використовуючи адміністративні справи за статтями про нібито "дискредитацію армії" або "демонстрацію екстремістської символіки".

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

За даними СЗР, в Уфі поліція звинуватила кандидата до міської ради Дениса Малишева від партії "Громадянський союз" у "дискредитації армії". При цьому повідомлення, яке нібито стало підставою для відкриття справи, так і не було знайдено.

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У Томській області аналогічним чином усунули від участі у виборах до регіональної думи кандидата Антона Ісакова. Спочатку його заарештували на 15 діб за нібито демонстрацію екстремістської символіки через логотип Facebook, а згодом відкрили ще одну адміністративну справу за публікацію 2017 року.

Два адміністративні покарання автоматично позбавили його права брати участь у виборах.

Тиск, зазначають у СЗР, чиниться і на представників партії "Яблуко". Виборча комісія виявила порушення у документах 25 із 412 висунутих кандидатів, надавши лише кілька днів для їх усунення.

Частина кандидатів уже відмовилася від участі у виборах через постійний тиск з боку силових структур.

Крім того, поліція зірвала зустріч із виборцями, організовану засновницею партії "Рассвет" Катериною Дунцовою.

У розвідці зазначають, що незалежні кандидати в російських регіонах фактично стикаються не з політичною конкуренцією, а із системним адміністративним та силовим тиском, який унеможливлює їхню участь у виборчому процесі ще до початку офіційної кампанії.