Напередодні виборів у Росії незалежних кандидатів масово позбавляють можливості балотуватися, використовуючи адміністративні справи за статтями про нібито "дискредитацію армії" або "демонстрацію екстремістської символіки".
Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.
За даними СЗР, в Уфі поліція звинуватила кандидата до міської ради Дениса Малишева від партії "Громадянський союз" у "дискредитації армії". При цьому повідомлення, яке нібито стало підставою для відкриття справи, так і не було знайдено.
У Томській області аналогічним чином усунули від участі у виборах до регіональної думи кандидата Антона Ісакова. Спочатку його заарештували на 15 діб за нібито демонстрацію екстремістської символіки через логотип Facebook, а згодом відкрили ще одну адміністративну справу за публікацію 2017 року.
Два адміністративні покарання автоматично позбавили його права брати участь у виборах.
Тиск, зазначають у СЗР, чиниться і на представників партії "Яблуко". Виборча комісія виявила порушення у документах 25 із 412 висунутих кандидатів, надавши лише кілька днів для їх усунення.
Частина кандидатів уже відмовилася від участі у виборах через постійний тиск з боку силових структур.
Крім того, поліція зірвала зустріч із виборцями, організовану засновницею партії "Рассвет" Катериною Дунцовою.
У розвідці зазначають, що незалежні кандидати в російських регіонах фактично стикаються не з політичною конкуренцією, а із системним адміністративним та силовим тиском, який унеможливлює їхню участь у виборчому процесі ще до початку офіційної кампанії.