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Польські політики пропонують заборонити прапор УПА і не пустити Україну в ЄС через Волинську трагедію

Також команди Навроцького і Туска сперечаються про те, хто більше доклався до ексгумаційних робіт в Україні.

Польські політики пропонують заборонити прапор УПА і не пустити Україну в ЄС через Волинську трагедію
президент Польщі Кароль Навроцький
Фото: EPA/UPG

Президент Польщі Кароль Навроцький під час заходів з нагоди річниці Волинської трагедії виступив за заборону використання червоно-чорного прапора УПА в країні, передає RMF24.

Він висловив сподівання, що польський парламент ухвалить відповідні зміни до кримінального кодексу та закону про Інститут національної пам'яті.

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При цьому Навроцький підкреслив, що поляки звинувачують не весь український народ, а лише «бандерівську ідеологію».

Також Навроцький зробив заяву про вже нібито 120 тисяч жертв трагедії, хоча раніше міф про велику кількість загиблих містив згадку про 100 тисяч.

Крім того, кандидат у прем’єр-міністри від опозиційної партії «Право і справедливість» Пшемислав Чарнек анонсував радикальні кроки на міжнародному рівні, повідомляє «Європейська правда».

За словами Чарнека, «ПіС» внесе до Сейму проєкт резолюції із закликом до уряду заблокувати євроінтеграцію України через вшанування УПА. 

На тлі цих заяв у Польщі спалахнув також внутрішній політичний конфлікт. Канцелярія президента та офіс прем’єр-міністра Дональда Туска обмінялися взаємними звинуваченнями, намагаючись присвоїти собі заслуги за відновлення ексгумаційних робіт в Україні. 

Туск заявив, що цей процес активізувався саме за його каденції, тоді як в офісі президента звинуватили голову уряду у привласненні досягнень.

  • Чергова криза в польсько-українських стосунках почалася після рішення Володимира Зеленського присвоїти українській бригаді ім'я героїв УПА. Зеленський сказав, що про це його просили самі бійці.
  • Це викликало хвилю обурення у польської сторони, яка негативно реагує на все, що пов’язано з темою ОУН і УПА.
  • Український президент, згодом коментуючи низку скандальних ситуацій після свого рішення, повідомив, що тему УПА команда Навроцького педалює з політичною метою – вони готуються до майбутніх парламентських виборів і хочуть підвищити собі таким чином рейтинг.
  • Варшава фокусується лише на злочинах українців проти поляків, натомість уникає згадок про злочини польських збройних формувань проти українських сіл на Холмщині, Підляшші і Волині.
  • Київ закликає партнерів до діалогу і насамперед фахового історичного підходу до подій 1940-их років, а не політизації проблеми і поширення фейків.
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