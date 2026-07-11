24 департаменти країни перебувають на найвищому (червоному) рівні небезпеки, ще 59 департаментів — на помаранчевому.

У Франції через аномальну спеку 24 департаменти перебувають на найвищому (червоному) рівні небезпеки, ще 59 департаментів — на помаранчевому. Загалом попередження стосуються 22,2 млн людей, а червоний рівень діятиме щонайменше до неділі. Ейфелева вежа, Лувр і музей дʼОрсе скорочують години роботи.

Про це пише Le Monde.

Міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєз повідомив про затримання 32 осіб у 22 департаментах, яких підозрюють у спричиненні лісових пожеж, а президент Емманюель Макрон закликав громадян відповідально поводитися, щоб запобігти новим займанням.

Реклама

Також місцева влада багатьох префектур у центрі країни заборонила використовувати феєрверки на період Дня взяття Бастілії через ризик пожеж.

Через початок сезону літніх відпусток і спеку на дорогах Франції утворилися затори загальною довжиною понад 900 км. На південному заході країни близько 20 тисяч домогосподарств залишилися без електроенергії після гроз. Блискавки спричинили понад 20 пожеж, які вдалося швидко локалізувати.

У регіоні Іль-де-Франс відкрили 395 додаткових місць для тимчасового розміщення найбільш вразливих людей, зокрема жінок із дітьми. Соціальні служби посилили роботу з бездомними та іншими групами ризику.

Через екстремальну спеку Ейфелева вежа, Лувр і музей Орсе скоротили години роботи.

Ейфелева вежа у суботу та неділю закриватиметься о 16:00. Відвідувачам, які придбали квитки на підйом сходами після 12:00 та на підйом ліфтами після 12:30, кошти повернуть автоматично. Адміністрація також закликала туристів захищатися від сонця та регулярно пити воду.

Аналогічні заходи запровадили й два найбільші музеї французької столиці: Лувр працюватиме лише до 16:00 щонайменше до понеділка включно, а музей Орсе закриватиметься о 17:00 до середи включно.