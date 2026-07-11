Бізнесмена, який продав землю для курорту Кушнера в Албанії, підозрюють у підробці документів

Землю продали за близько 100 мільйонів євро.

Албанські прокурори підозрюють бізнесмена з Маямі Артура Шеху, якого на батьківщині розшукують за підозрою у відмиванні коштів від наркоторгівлі, у підробці документів на землю, де зять Дональда Трампа Джаред Кушнер планує збудувати багатомільярдний курорт.

Як пише Reuters, про це свідчать матеріали справи албанської Спеціальної структури з боротьби з корупцією та організованою злочинністю (SPAK).

Адвокат Шеху Куйтім Чакрані повідомив, що його клієнт заперечує всі звинувачення, хоча підтвердив, що албанська прокуратура видала ордер на його арешт за підозрою у відмиванні грошей для наркокартелів.

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За версією слідства, Шеху та його спільники організували контрабанду кокаїну з Південної Америки до європейських портів, а отримані кошти відмивали через створення великої імперії нерухомості, використовуючи підроблені документи про право власності на земельні ділянки.

Адвокат каже, що Шеху знає про претензії прокуратури, однак переконаний, що реальні обставини справи суттєво відрізняються від версії обвинувачення.

Представник Міністерства юстиції США відмовився повідомити, чи отримував Вашингтон від Албанії запит щодо

У квітні Шеху продав прибережну ділянку землі компанії Albania Land Development, яка належить девелоперу Sazan Real Estate Development та іншим інвесторам проєкту курорту, підтримуваного Джаредом Кушнером. Прокурори зазначають, що мають достатні підстави вважати: ця земля була отримана із використанням підроблених документів.

За даними SPAK, Шеху продав землю для курорту приблизно за 110 мільйонів євро. Прокуратура розпорядилася заморозити ці кошти на рахунку нотаріуса, що не дозволило Шеху отримати гроші.

Водночас у матеріалах справи немає жодних звинувачень на адресу Джареда Кушнера, компаній Sazan Real Estate Development, Albania Land Development чи інших інвесторів. Reuters також не знайшло доказів того, що вони знали про підозри щодо Шеху під час купівлі землі.

Представник Sazan Real Estate Development не коментував звинувачення проти Шеху, але заявив, що компанія вважає придбання земельних ділянок законним. Представник Джареда Кушнера відмовився від коментарів. Хоча Sazan підтвердила, що Кушнер є інвестором проєкту, деталі його участі та обсяг вкладених коштів публічно не розкриваються.

Підозри щодо підробки документів стали ще однією проблемою для масштабного проєкту, який і без того викликає масові протести екологів та місцевих жителів. Жителі села Звернець неподалік від майбутнього курорту вже понад десять років оскаржують у судах право Шеху на цю землю. Минулого місяця кілька місцевих мешканців показували документи про право власності та податкові записи, які, на їхню думку, підтверджують, що саме вони є законними власниками ділянки.

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Їхній адвокат Костандін Беко повідомив, що судовий процес триває, а наступним кроком стане вимога призупинити реалізацію курортного проєкту.

Адвокат Шеху Куйтім Чакрані заявив, що родина Артура Шеху володіла цією землею ще з часів Османської імперії — понад сто років тому, а сам бізнесмен продав її інвесторам абсолютно законно. Він також розповів, що у 1998 році Шеху отримав політичний притулок у США після того, як, за словами адвоката, кримінальні угруповання вбили на його очах брата та дядька.

Албанія, яка ще кілька десятиліть тому була однією з найбідніших і найізольованіших країн Європи, нині є кандидатом на вступ до Європейського Союзу та переживає будівельний бум уздовж однієї з останніх малозайманих ділянок узбережжя Адріатичного моря.

Курорт Кушнера планують звести на території дикого узбережжя, лісів і водно-болотних угідь, де мешкають морські черепахи та рожеві фламінго. Саме фламінго стали символом протестного руху, який отримав назву «Революція фламінго».

Дружина Кушнера Іванка Трамп раніше розповідала, що ідея створення курорту виникла після того, як вони з чоловіком побачили це узбережжя під час подорожі яхтою.

У 2024 році Кушнер представив проєкт у соціальних мережах, опублікувавши художню візуалізацію майбутнього комплексу з готелем, віллами, басейнами та яхтовими причалами. Суму власних інвестицій він не розкривав.

Албанський уряд активно підтримує будівництво. Прем'єр-міністр Еді Рама минулого місяця заявив, що це «прекрасний» проєкт, який буде реалізований попри протести.

Коментуючи звинувачення проти Шеху, представник уряду заявив, що влада не втручається у приватні угоди купівлі-продажу, а сам проєкт реалізується відповідно до законодавства Албанії та Європейського Союзу.

Раніше Брюссель уже закликав Албанію, як країну-кандидата до ЄС, дотримуватися європейських екологічних норм під час реалізації цього проєкту.