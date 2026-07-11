У Туреччині видали ордери на 36 підозрюваних у справі про хабарництво

Правоохоронці вже затримали 27 підозрюваних, тоді як пошуки інших тривають.

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Прокуратура Туреччини видала ордери на затримання 36 осіб, серед яких — мер одного з районів Анкари, керованого головною опозиційною силою країни.

Як пише Reuters, про це в суботу повідомила Генеральна прокуратура Анкари.

Розслідування стосується підозр у хабарництві та маніпуляціях під час проведення державних тендерів.

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За даними прокуратури, правоохоронці вже затримали 27 підозрюваних, тоді як пошуки інших тривають.

Мер району Чанкая в Анкарі Хюсейн Джан Гюнер, який представляє Республіканську народну партію (CHP), у дописі в соцмережі X повідомив, що поінформував правоохоронні органи про своє місцезнаходження та залишив запасний ключ від свого будинку для слідчих, які проводять обшук, поки він повертається до Анкари.

«Відтоді як ми обійняли посаду, ми керували цією установою якнайкраще й не допустили жодного вчинку, який міг би осоромити тих, хто довірив нам свою підтримку», — заявив Гюнер.

Ця операція стала черговою в серії розслідувань щодо муніципалітетів, якими керує Республіканська народна партія (CHP).

Уряд Туреччини наполягає, що судова система діє незалежно. Водночас CHP відкидає звинувачення та стверджує, що розслідування мають політичний характер.