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Трамп наказав завдати "нищівного удару" по Ірану у разі замаху на нього

Президент США залишив "вказівки" на випадок, якщо Іран його вб’є.

Трамп наказав завдати "нищівного удару" по Ірану у разі замаху на нього
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив, що залишив вказівки американським військовим на випадок, якщо Іран здійснить замах на його життя. За його словами, відповіддю має стати "нищівний удар" по Ісламській Республіці.

Про це Трамп сказав в інтерв'ю New York Post.

"Я вже давно перебуваю в їхньому списку. Єдине, що я залишив вказівки – якщо щось трапиться, просто буквально бомбити їх з такою інтенсивністю, якої вони ще ніколи не бачили", – заявив американський президент.

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Коментуючи інформацію про нібито нові дані ізраїльської розвідки щодо можливого замаху, Трамп зазначив, що не вважає ці відомості новими.

За даними CNN, інформація, яку Ізраїль передав США, не містила конкретного плану замаху. Йшлося про оцінки, що командувач Корпусу вартових ісламської революції Ахмад Вахіді прагне смерті Трампа.

Пізніше у своїй соціальній мережі Truth Social американський президент знову пригрозив Ірану жорсткою відповіддю.

За словами Трампа, у разі його загибелі американські військові готові завдати масованого удару по території Ірану. Він також заявив, що відповідні накази вже віддані.

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