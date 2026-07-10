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США запровадили санкції проти іранського фінансиста, якого звинувачують у перенаправленні державних коштів

Санкції також торкнулися трьох іранських біржових компаній та їх керівників.

США запровадили санкції проти іранського фінансиста, якого звинувачують у перенаправленні державних коштів
Фото: epravda.com.ua

США запровадили санкції проти іранського фінансиста Алі Ансарі. Його звинувачують в управлінні глобальною мережею активів Верховного лідера Моджтаби Хаменеї та інших високопоставлених діячів режиму.

Про це пише Bloomberg.

Це перші нові санкції проти Ісламської Республіки з моменту підписання США та Іраном меморандуму про взаєморозуміння, який містив положення про припинення бойових дій та початок 60-денного періоду для переговорів. Цей пакт передбачав заборону на запровадження нових санкцій США протягом періоду переговорів.

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Дональд Трамп оголосив про «завершення» припинення вогню, але сказав, що переговори продовжаться на прохання Ірану. США та Іран звинувачують одне одного у порушенні умов припинення вогню.

Міністерство фінансів заявило, що Ансарі, який базується в Дубаї, «фактично інституціоналізував масштабні розкрадання в межах іранського режиму, перенаправляючи державні кошти у великий закордонний портфель нерухомості та комерційних активів для збагачення себе, еліти режиму, включаючи відомих високопосадовців в Офісі Верховного лідера, та Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР)".

До списку санкцій також включили компанію Smart Global Limited, яка використовувалася для зберігання багатьох із цих інвестицій.

Пакет санкцій Міністерства фінансів США також торкнувся трьох іранських біржових компаній та їхніх керівників, яких звинувачують у сприянні щорічним транзакціям на мільярди доларів для іранських банків, що перебувають під санкціями.

  • Міністерство фінансів США припиняє дію ліцензії, яка дозволяла здійснювати доставку, продаж та інші операції з іранською нафтою та нафтопродуктами. Рішення пов’язане з діями Ірану проти вільного судноплавства в Ормузькій протоці.
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