Сенатор Грем заявив про домовленість із Білим домом щодо нового пакета санкцій проти Росії

Законопроєкт передбачає можливість запровадження мит і санкцій проти країн, які купують російські нафту та газ.

Сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем заявив, що досяг домовленості з Білим домом щодо нового законопроєкту про санкції проти Росії. За його словами, документ уже підтримує адміністрація президента Дональда Трампа, що відкриває шлях до його ухвалення.

Про це Грем повідомив під час пресконференції у Києві, пише Суспільне.

"Приблизно 30 хвилин тому ми досягли згоди з Білим домом щодо варіанту законопроєкту про санкції проти Росії, який вони підтримають. Це означає, що він стане законом", – заявив сенатор.

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За словами Грема, законопроєкт надасть президенту США повноваження запроваджувати мита та санкції проти країн, які купують дешеві російські нафту та газ, тим самим підтримуючи режим Володимира Путіна.

Документ має 85 співавторів і був узгоджений із сенаторами Річардом Блюменталем та Джин Шахін, щоб забезпечити підтримку адміністрації.

Сенатор наголосив, що мета законопроєкту – стимулювати держави відмовитися від російських енергоносіїв і знайти альтернативних постачальників.

"Чим швидше це стане зрозумілим Путіну, чим швидше це стане зрозумілим таким країнам, як Китай, що не можна допомагати Путіну, не заплативши за це ціну, тим швидше ця війна закінчиться", – сказав Грем.

Він також зазначив, що ухвалення санкційного пакета посилить можливості США підтримувати обороноздатність України, зокрема у сфері протидії балістичним ракетам, а також створить механізми покарання для країн, які допомагають Росії обходити санкції.

Водночас Грем визнав, що наразі не бачить у США значної підтримки прямої військової допомоги Україні.

На його думку, Європа має й надалі закуповувати американське озброєння для України, а співпраця Вашингтона та Києва у сфері безпілотних технологій відповідає інтересам самих Сполучених Штатів.