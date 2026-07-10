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Після ударів по НПЗ виробництво бензину в Росії покриває лише 65% літнього попиту, – Reuters

У червні добовий дефіцит бензину в Росії оцінювався на рівні 25%.

Після ударів по НПЗ виробництво бензину в Росії покриває лише 65% літнього попиту, – Reuters
Фото: EPA/UPG

Виробництво бензину в Росії наразі покриває лише близько 65% сезонного добового попиту після українських атак на нафтопереробну інфраструктуру. 

Про це пише Reuters із посиланням на галузеві джерела та власні розрахунки.

За інформацією співрозмовників агентства, у період пікового літнього споживання добовий попит на бензин у РФ становить близько 115–120 тисяч тонн. Водночас російські нафтопереробні заводи не виробляють від 40 до 45 тисяч тонн пального на добу, що відповідає дефіциту приблизно 35%.

Для порівняння, у червні добовий дефіцит бензину в Росії оцінювався на рівні 25%.

Водночас джерела Reuters очікують, що ситуація на російському ринку пального може покращитися у другій половині липня, якщо українські удари по нафтопереробних заводах не повторяться.

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