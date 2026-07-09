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FT: Удари українських дронів спровокували у Росії масштабну паливну кризу

Дефіцит пального зачепив близько 50 мільйонів росіян, а на заправках у регіонах запроваджують талони.

FT: Удари українських дронів спровокували у Росії масштабну паливну кризу
дефіцит пального у Росії
Фото: EPA/UPG

Через регулярні атаки українських безпілотників на енергетичну інфраструктуру Росія опинилася у масштабній паливній кризі, якої країна не бачила з останніх років існування СРСР. 

За оцінками експертів, через удари з ладу виведено від 20% до 40% нафтопереробних потужностей РФ, а обсяги переробки нафти у червні впали на 28% нижче від середнього показника за останні п'ять років, пише Financial Times

Ситуація змусила російського диктатора Володимира Путіна публічно визнати наявність дефіциту, хоча він і назвав його «некритичним».

Наразі обмеження на продаж пального запровадили у більшості російських регіонів, а у трьох оголосили режим «підвищеної готовності». У тимчасово окупованому Криму взагалі ввели надзвичайний стан, бензин там видають лише за електронними талонами. 

В інших куточках Росії водії стоять у чергах по кілька днів, через що на АЗС регулярно спалахують бійки, у Сибіру людям у чергах організовують гаряче харчування, а на півдні для підтримання порядку залучають охорону.

Проблема вже виходить за межі приватного транспорту — у Сибіру через брак пального зупинявся вивіз сміття, а авіакомпанії та служби таксі попереджають про зростання тарифів. Намагаючись стабілізувати ринок, Кремль дозволив продаж низькосортного пального, заборонив експорт дизелю та у 141 раз збільшив імпорт бензину з Білорусі. Проте аналітики зазначають, що можливості Москви обмежені, адже більшість НПЗ розташовані у зоні досяжності українських дронів, які тепер атакують цілі великими групами, легко прориваючи російську ППО.

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