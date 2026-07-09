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Народний депутат Тищенко вніс 10 мільйонів гривень застави

Також гроші внесла ще одна особа, її ім’я наразі невідоме.

Народний депутат Тищенко вніс 10 мільйонів гривень застави
Народний депутат Микола Тищенко
Фото: Борис Корпусенко/Вечірній Київ

Народний депутат Микола Тищенко вніс визначену судом заставу у розмірі 10 мільйонів гривень, повідомляє «Суспільне».

Адвокат парламентаря розповів, що гроші внесли безпосередньо сам Микола Тищенко, а також третя особа. Інформації про те, хто саме був цією особою, у захисника немає.

Захист також наразі вирішує питання щодо подачі апеляції на рішення ВАКС про запобіжний захід у справі про вимагання хабаря. Повний текст судового рішення адвокати отримали лише напередодні у другій половині дня і наразі мають час для звернення до апеляційної інстанції.

Справа про хабар

  • 29 червня Тищенко отримав підозру в спробі вимагання неправомірної вигоди. За даними слідства, він в серпні 2023 року нібито просив у пов'язаної з кол-центрами людини понад 1 млн гривень. За це нардеп нібито обіцяв не втручатися в діяльність кол-центру і не перешкоджати діяльності інших.
  • Крім того, за версією слідства, депутат легалізував 12,6 млн грн незаконного походження, оформивши фіктивний договір дарування коштів із колишньою дружиною. 
  • Слідство встановило, що законних доходів для такого подарунка вона не мала, а фактичної передачі грошей не відбулося.
  • 3 липня Вищий антикорсуд обрав народному депутату запобіжний захід у вигляді 10 млн гривень. Спеціалізована антикорпрокуратура просила взяти Тищенка під варту з альтернативою застави понад 19 млн гривень. 
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