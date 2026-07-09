Народний депутат Тищенко вніс 10 мільйонів гривень застави

Народний депутат Микола Тищенко вніс визначену судом заставу у розмірі 10 мільйонів гривень, повідомляє «Суспільне».

Адвокат парламентаря розповів, що гроші внесли безпосередньо сам Микола Тищенко, а також третя особа. Інформації про те, хто саме був цією особою, у захисника немає.

Захист також наразі вирішує питання щодо подачі апеляції на рішення ВАКС про запобіжний захід у справі про вимагання хабаря. Повний текст судового рішення адвокати отримали лише напередодні у другій половині дня і наразі мають час для звернення до апеляційної інстанції.

Справа про хабар