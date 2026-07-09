Народний депутат Тищенко вніс 10 мільйонів гривень застави

Народний депутат Микола Тищенко вніс визначену судом заставу у розмірі 10 мільйонів гривень, повідомляє «Суспільне».
Адвокат парламентаря розповів, що гроші внесли безпосередньо сам Микола Тищенко, а також третя особа. Інформації про те, хто саме був цією особою, у захисника немає.
Захист також наразі вирішує питання щодо подачі апеляції на рішення ВАКС про запобіжний захід у справі про вимагання хабаря. Повний текст судового рішення адвокати отримали лише напередодні у другій половині дня і наразі мають час для звернення до апеляційної інстанції.
Справа про хабар
- 29 червня Тищенко отримав підозру в спробі вимагання неправомірної вигоди. За даними слідства, він в серпні 2023 року нібито просив у пов'язаної з кол-центрами людини понад 1 млн гривень. За це нардеп нібито обіцяв не втручатися в діяльність кол-центру і не перешкоджати діяльності інших.
- Крім того, за версією слідства, депутат легалізував 12,6 млн грн незаконного походження, оформивши фіктивний договір дарування коштів із колишньою дружиною.
- Слідство встановило, що законних доходів для такого подарунка вона не мала, а фактичної передачі грошей не відбулося.
- 3 липня Вищий антикорсуд обрав народному депутату запобіжний захід у вигляді 10 млн гривень. Спеціалізована антикорпрокуратура просила взяти Тищенка під варту з альтернативою застави понад 19 млн гривень.