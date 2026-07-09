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СБУ та Нацполіція оголосили нову підозру рашисту, який катував людей у Бучанському районі

Фігуранту загрожує відповідальність за жорстоке поводження з цивільним населенням.

СБУ та Нацполіція оголосили нову підозру рашисту, який катував людей у Бучанському районі
російський окупант Магомедмирза Сулейманов
Фото: СБУ

Служба безпеки і Національна поліція зібрали докази на ще одного російського військового, який вчиняв воєнні злочини під час окупації Київщини.

Як повідомляє СБУ, йдеться про сержанта Магомедмирзу Сулейманова — командира взводу 37-ї окремої мотострілецької бригади східного військового округу РФ. Раніше йому вже заочно повідомляли про підозру за вбивство жительки Київщини через заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.

Тепер правоохоронці встановили ще один злочин окупанта у селищі Макарів Бучанського району. Озброєний рашист увірвався до приватного будинку, де перебували три жінки, начебто для пошуку учасників руху опору.

Зловмисник приставив зброю впритул до потерпілих, погрожував їм розстрілом та вимагав гроші. У результаті він силоміць відібрав у жінок заощадження, а коштовності зірвав просто з них.

На основі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Сулейманову про нову підозру за статтею про порушення законів та звичаїв війни. 

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